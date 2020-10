Il secondo libro del famoso duo di youtuber Valespo è stato finalmente pubblicato, quasi due anni dopo il grande successo del primo, quello che lo ha reso davvero famoso e che racconta la loro storia.

Da qualche giorno, alcuni store online come Mondadori e Feltrinelli hanno reso noto (come confermato) quello che sarebbe stato il titolo: # Valespo. Per sempre. Per quanto riguarda il prezzo, quello che vi avevamo anticipato qui, è anch’esso confermato e il libro è dunque acquistabile per 15,10 euro. Ecco la copertina e dove comprarlo:

La trama di Valespo. Per sempre

“Ci siamo ritrovati un anno dopo la pubblicazione del nostro primo libro, #Valespo. Tante cose sono cambiate, e anche noi lo siamo. Siamo cresciuti. Possiamo dire di essere maturati, almeno un po’. Questo è il manifesto della nostra amicizia.”

L’annuncio dell’uscita del libro

Poche settimane fa, Valerio Mazzei e Sespo hanno annunciato l’arrivo di questo secondo capitolo e hanno spiegato tutto quello che dovremmo aspettarci dal libro. I contenuti riguardano la loro carriera e anche la loro vita privata:

Non siamo mai stati quelle persone che pianificano tutto, anzi. Apprezziamo i sorrisi spontanei, i gesti inaspettati, le sorprese. E Valespo è proprio questo. Non l’abbiamo inventato noi. È stata una bellissima sorpresa”. #Valespo è la storia di Valerio Mazzei e Sespo, il duo più in ascesa di YouTube Italia. In queste pagine i due ragazzi raccontano come si sono conosciuti, i loro primi passi sul web, la decisione di trasferirsi a Milano nella Vlog-House e di trasformare la loro passione in una professione. E poi ci parlano del loro privato, del rapporto con gli amici, la famiglia e i fan.