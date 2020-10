Fedez aiuta Giuseppe Conte a sensibilizzare sull’uso della mascherina

Fedez e Chiara Ferragni sono stati i destinatari di una telefonata del premier. Giuseppe Conte ha infatti scelto la coppia di influencer più famosa in Italia per raggiungere quanti più giovani possibili e sensibilizzarli sull’uso della mascherina per contenere questa seconda ondata della pandemia da COVID-19 (fonte Repubblica.it). Le parole dell’artista su Instagram:

Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata. Siamo stati messi in contatto con il presidente del Consiglio Conte che ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie: se queste stories, anche in piccolissima parte riusciranno a essere utili, io non posso che esserne contento. Ci è stato chiesto un aiuto sull’esortare la popolazione, soprattutto quella più giovane, a utilizzare la mascherina.

Fedez si rivolge dunque ai ragazzi e chiede a tutti di indossare la mascherina per arrestare la diffusione del Coronavirus:

Ci troviamo in una situazione molto molto delicata e l’Italia non si può permettere nella maniera più assoluta un nuovo lockdown. Il destino e il futuro dell’Italia è nelle mani della responsabilità individuale di ognuno di noi. Con un semplice gesto potremo evitare lo scenario tra i più brutti che abbiamo vissuto negli scorsi mesi. Mi raccomando ragazzi, utilizzate la mascherina.

Intanto, la coppia d’influencer è stata proposta per la massima onorificenza di Milano dopo la raccolta fondi per la terapia intensiva del San Raffaele, stiamo parlando del premio Ambrogino d’oro.

Cosa ne pensano le persone sull’appello di Fedez

La scelta di Giuseppe Conte non è stata ben accolta da tutti. Tuttavia, l’impegno nella lotta al Coronavirus da parte di Fedez e Chiara sta convincendo molte persone che utilizzare la loro visibilità per scopi così importanti non sia una cattiva idea.