Among Us: magliette, peluche e tanto altro. Ecco il merch su Amazon!

Among Us, come già vi abbiamo raccontato qui su Ginger Generation, si è rapidamente trasformato in un fenomeno di costume.

Il videogioco, nato un paio di anni fa da due sviluppatori statunitensi, ha infatti conosciuto una crescita esponenziale. Il motivo è da legarsi al successo che ha ottenuto su Twitch e da una viralità che nasce dal suo essere geniale.

In Among Us un gruppo di astronauti si trovano a bordo di un’astronave e devono compiere tutta una serie di missioni. Il problema è che fra di loro, purtroppo, si nasconde un impostore (o forse più di uno?). L’impostore è di fatto una talpa che ha come scopo quello di sabotare la missione del gruppo. Anche uccidendo i suoi membri!

Questo incredibile gioco di ruolo ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo, trasformandosi in un vero e proprio punto di riferimento in questo periodo così difficile. E dando vita, ovviamente, ad un ricchissimimo merch disponibile su Amazon!

Among Us: dove acquistare il merch del videogioco su Amazon

Su Amazon è attualmente disponibile una vasta gamma di prodotti ispirati al celebre videogioco. Stiamo parlando fra le altre cose di adorabili peluche, di magliette, di stickers e di molto altro ancora.

Qui sotto potete recuperare i link per acquistare tutti i prodotti e il dettaglio dei prezzi di ogni singolo pezzo di merchandise di Among Us.

I peluche

Ecco qui sotto tutti gli adorabili peluche ispirati da Among Us!





















Le felpe e le magliette di Among Us





























Tazze, sticker e molto altro ancora





Cosa aspettate? Acquistate subito il vostro gadget di Among Us! Ma state attenti a non farvi sgamare come impostori! LOL!