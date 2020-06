Valerio Mazzei ospite del video ufficiale di Mi dispiace tanto di Luna

È online il video ufficiale di “Mi dispiace tanto, il nuovo singolo di Luna feat. Valerio Mazzei, prodotto da Big Fish!





Nel videoclip del singolo, Valerio Mazzei riceve un pacco contenente una videocassetta d’addio da Luna che, sicura e consapevole, confessa una volta per tutte i sentimenti contrastanti che per troppo tempo ha cercato di reprimere dentro di sé. Lo stile retrò del filmato ricorda quello delle videocassette anni ‘90. I filtri color seppia esaltano il colore della sabbia dorata, l’acqua cristallina e la carnagione di Luna che canta alla telecamera senza filtri e a cuore aperto.

Con “Mi dispiace tanto” la giovane rapper di origine sarda dimostra di essere un’artista eclettica e versatile e di non aver paura di sperimentare con nuovi stili e sonorità. Il brano è una ballad intima e romantica che racconta la fine di una relazione nociva e logorante. Una relazione dove spesso si è anteposta la felicità del partner alla propria. In questo pezzo il mondo artistico di Luna si unisce allo stile musicale di Valerio Mazzei. In questo modo i due hanno dato vita a una canzone pensata per dar voce a coloro che troppe volte l’hanno soffocata per il bene della coppia.

Qui sotto potete vedere il video ufficiale di Mi dispiace tanto di Luna e Valerio Mazzei!

Luna, Valerio Mazzei - Mi dispiace tanto (Official Video)

Ecco come Luna ha commentato il signfiicato del pezzo:

Questa va a tutte quelle persone che tante volte si sono sentite messe in disparte o sminuite. Per tutte quelle relazioni tossiche a cui avreste sempre voluto mettere fine senza averne mai il coraggio. Parlate chiaro, fatevi sentire.

