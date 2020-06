Su Ginger Generation ve l’avevamo anticipato in questa occasione! Dopo tanti mesi di stop forzato Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d’Italia, riapre finalmente le porte ai suoi visitatori!

Per la stagione estiva 2020, Mirabilandia ha nuovamente riaperto i propri cancelli per un divertimento assicurato disponibile dalle ore 10 del mattino fino alle 22!

Mirabilandia riapre: ecco tutte le misure di sicurezza che dovete conoscere!

Per adattarsi alle nuove direttive in materia di sicurezza, Mirabilandia ha messo in moto nuove modalità di fruizione dei suoi spazi e delle sue attrazioni.

Fra queste troviamo la regolamentazione degli ingressi e delle singole file, sanificazioni, l’obbligo di indossare mascherine nelle attrazioni e nelle aree al chiuso, distanziamenti all’interno del Parco, organizzazione degli spettacoli e accesso a punti ristoro e shop. Ma non è finita qui!

Come prenotare i biglietti in completa sicurezza!

Per evitare assembramenti, sono incentivate le prenotazioni online e l’uso di percorsi diversificati per segnalare i corretti spostamenti. Per prenotare il proprio turno nei punti ristoro, negli shop e anche nei simulatori dell’area Ducati World, Mirabilandia sperimenterà l’uso dell’app Qoda.

L’app è totalmente gratuita e scaricabile da AppStore e Play Store – che riduce i tempi di permanenza in attesa creando una fila virtuale. L’utilizzo è semplicissimo! Una volta scaricata sul vostro smartphone, vi basterà scansionare il QR code all’ingresso per mettersi virtualmente in coda. Un sms o una notifica push sul telefono avviserà l’utente quando il proprio turno si sta avvicinando così da non perdere neanche un minuto di divertimento.

Partita anche la nuova campagna abbonamenti che consentirà ai visitatori di decidere se abbonarsi solo per la stagione in corso o se estendere il divertimento fino al 2021 a un prezzo mai visto. Per tutte le offerte, visita l’area dedicata del sito di Mirabilandia: www.mirabilandia.it/it/blog/i-nuovi-abbonamenti-sono-online

La stagione 2020 di Mirabilandia ha preso il via sabato 20 giugno (dalle 10 alle 22) e si concluderà martedì 2 novembre. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito del parco cliccando qui.