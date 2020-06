Kingdom Hearts Dark Road è ufficialmente disponibile per il download

Alla fine, Kingdom Hearts Dark Road è realtà. Si tratta dell’aggiornamento dell’app Kingdom Hearts Union X per tablet iOS, smartphone e dispositivi android. L’aggiornamento si incentrerà su uno dei principali villain del franchise, maestro Xehanort. Dark Road approfondirà la storia del personaggio, rendendo noto come abbia iniziato ad interessarsi (e a studiare) il mondo dell’oscurità.

In realtà, maestro Xehanort non è stato sempre un malvagio, anzi, da giovane era un abile guerriero del keyblade e un grande eroe, ma allora cosa lo portò ad un cambiamento così radicale?

KINGDOM HEARTS DARK ROAD: LE ORIGINI DI MAESTRO XE HANORT

Maestro Xehanort abitava da giovane il mondo di Scala ad caelum. In Kingdom Hearts Dark Road sarà approfondita la sua storia, mostrandocelo ai tempi della gioventù. L’aggiornamento di Kingdom Hearts Union X ci presenterà le varie tappe che hanno portato il personaggio, un tempo eroe e guerriero della luce, a diventare uno dei peggiori villain della serie. Chi ha giocato a Kingdom Hearts 3, sa bene come in punto di morte Xehanort si fosse redento, per poi essere assorbito nella luce del Kingdom Hearts assieme allo spirito di Eraqus, un tempo suo grande amico.

Kingd0m Hearts Dark Road risulta essere un’avventura emozionante, in cui potremo mettere alla prova le nostre abilità, padroneggiando le carte che avremo a disposizione durante i combattimenti. Come leggiamo da Everyeye, potremo, inoltre, salire di livello senza l’ausilio delle mani, tramite la modalità automatica, scatenandoci in battaglie epiche contro i boss di turno, sbloccando nuove avventure e nuove missioni in cui mettere alla prova le nostre abilità da custode del keyblade.

DOVE È POSSIBILE SCARICARE DARK ROAD?

Se siete interessati a scaricare Kingdom Hearts Dark Road, potrete facilmente farlo cliccando su uno dei due link che vi proponiamo di seguito:

Download da App Store

Download da Google Play

Se avete già installato sul vostro dispositivo Kingdom Hearts Union X, non dovrete fare altro che aggiornare l’applicazione. Divertitevi in questa nuova avventura. Il viaggio dalla luce all’oscurità è appena iniziato!

