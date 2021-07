Valerio Mazzei positivo al Covid: posticipata l’uscita del nuovo singolo

Valerio Mazzei è positivo al Covid: lo ha dichiarato con delle Instagram Stories e ha spiegato anche come sta. Il tiktoker ha specificato di aver fatto un tampone molecolare e non un test rapido, di conseguenza il risultato è inequivocabile.

Per fortuna, al momento non ha riscontrato alcun sintomo, rimane però la preoccupazione e l’incognita sul dove si sia verificato il contagio. Nell’ apprendere il risultato del test, inoltre, lo youtuber non ha potuto scattare la foto di copertina per il nuovo singolo, la cui uscita era prevista il 16 luglio. La pubblicazione del brano, di cui non conosciamo ancora il titolo, è pertanto slittata a quando Valerio risulterà negativo.

Valerio Mazzei, dopo i Q4 prosegue con la musica

Dopo la chiusura della Chill House Valerio e i Q4 si sono divisi e Valerio e Tancredi Galli sono andati a vivere insieme a Milano. Il motivo della separazione del cantante e youtuber dal gruppo e della concomitante divisione dei Q4 l’ha spiegato lo stesso Valerio nel corso di un episodio di Giulicar, un programma su Youtube condotto dall’influencer Giulia Paglianiti.

Perché il progetto è finito e non ci stavano case grandi dove andare tutti insieme. Negli ultimi stavo un botto appiccicato a Tanc, abbiamo instaurato un rapporto più profondo e quindi mi trovato bene più con lui che con gli altri. Non voglio stare a fare i TikTok per sempre. Ora come ora voglio fare musica per sempre. Ho sempre fatto quello che mi piaceva al momento. Se mi sento obbligato a fare una cosa, non la faccio.

Lo youtuber è ritornato recentemente con un nuovo singolo, Per davvero. Questo nuovo brano inedito della webstar, ormai sempre più lanciato nel mondo della musica, ha seguito il successo di Lungotevere.