Quando esce la nuova canzone di Valerio Mazzei? Finalmente l’attesa è finita, il cantante e TikToker ha rivelato che il suo nuovo brano uscirà prestissimo, venerdì 29 gennaio per l’esattezza. L’annuncio è arrivato rispondendo proprio a questa domanda che gli è stata fatta via Instagram Stories.

Da mesi ormai, dopo aver pubblicato il singolo 12 luglio, Valerio ci ha confermato di essersi rimesso al lavoro su nuova musica. Il prossimo singolo, che molti dei suoi colleghi hanno definito come il suo “migliore brano fin’ora”, era dunque nell’aria già da tempo.

Titolo e anteprima del testo della nuova canzone di Valerio Mazzei

Ma qual è il titolo di questo nuovo brano? Per ora non ci è dato saperlo, ma il celebre youtuber e tiktoker ha iniziato in questi giorni a rilasciare indizi riguardo il testo e il video. Valerio ha infatti diffuso una serie d’informazioni via social, in attesa del rilascio del pezzo che è ormai imminente.

La fortunata che darà il volto alla protagonista del video della nuova canzone di Valerio Mazzei è la giovane Carla Famulari, a sua volta una tiktoker che sulla piattaforma vanta un numero di follower più che discreto.

Qui sotto trovate l’anteprima del nuovo singolo di Valerio Mazzei e un estratto del testo della canzone. Non vediamo l’ora di saperne anche il titolo, ma dovremo aspettare ancora pochi giorni!

“Stanotte cerco quello che non c’è/ mentre incasino la mia vita già in disordine/ma alla fine della notte trovo un po’ di te, un po’ di me/ovunque”, questo è un breve estratto del testo. Cosa vi aspettate dalla nuova canzone di Valerio Mazzei?