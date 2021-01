Batman incontra gli studenti: il progetto di Policultura

Gli studenti italiani incontrano Batman in un esclusivo progetto da parte di Policultura. Stiamo parlando di un concorso per le scuole ideato dal laboratorio HOC del Politecnico di Milano. Il concorso di digital storytelling per la scuola, nato nel 2006, riceverà il sostegno di Warner Bros. Italia. Un progetto nobile e ambizioso quello della celebre casa statunitense dell’intrattenimento, pensato in un momento non certo radioso per bambini e ragazzi di tutta Italia.

Non poteva che essere un supereroe (un vigilante in questi) a correre in aiuto dei giovanissimi in questo periodo difficile: Batman, alias Bruce Wayne, il giustiziere di Gotham, sarà il punto di partenza per ragionare sull’argomento Tecnologia, che sempre più sta pervadendo la quotidianità delle nostre vite e la nostra società. Il tema rientra nell’ambito dell’educazione digitale, su cui gli organizzatori del concorso chiedono una riflessione critica da parte della scuola.

BATMAN E POLICULTURA: COME PARTECIPARE

Per partecipare a Policultura le classi sono chiamate a sviluppare narrazioni multimediali tramite uno “strumento-autore” (1001Storia) sviluppato da HOC-LAB del Politecnico di Milano. È possibile proporre un tema libero oppure seguire uno dei temi segnalati direttamente sul sito. E quest’anno, grazie alla collaborazione con Warner Bros. Entertainment Italia, sarà aggiunto anche un percorso speciale intitolato: “Batman, tecnologia e società”. Il tema richiama i ragazzi a riflettere sulle funzioni e finalità delle tecnologie nelle nostre vite e a immaginarne delle nuove e anche più inclusive rispetto a quelle attuali. Docenti e studenti di tutta Italia, dalle scuole dell’infanzia fino alle secondarie di secondo grado, sono invitati a liberare la propria immaginazione per dare vita al claim del progetto: “Siamo nell’era della tecnologia, impariamo da Batman a farne buon uso!”.

LA FORTUNA DI BATMAN

Concepito dall’artista Bob Kane, in collaborazione con lo scrittore Bill Finger, Batman è assieme a Superman e Wonder Woman il personaggio più iconico dell’universo DC. Da oltre 80 anni il ricchissimo uomo d’affari Bruce Wayne è divenuto un’icona di coraggio, determinazione e giustizia. Un personaggio amato dai ragazzi di ieri come quelli di oggi.

