Ariana Grande ospite dell’Halftime Show del Super Bowl 2021?

A riguardo non ci sono conferme di sorta, soltanto rumors. Ma si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui Ariana Grande, tenetevi forte, sarà la special guest del Super Bowl 2021!

Per il momento quello che vi stiamo per raccontare va preso con le pinze. Ma è assolutamente credibile che l’artista di Boca Raton farà una breve apparizione durante l’Halftime Show di quest’anno! Scoprite perché si dice che Ariana sarà l’ospite speciale del collega The Weeknd!

Ariana Grande sarà all’Halftime Show del Super Bowl 2021?

Abel Tesfaye in arte The Weeknd avrà l’onore di calcare il palco, in diretta di fronte ad un miliardo potenziale di spettatori, il prossimo 7 febbraio a Tampa. Il Super Bowl 2021 si svolgerà infatti presso il Raymond James Stadium. Nel corso del match, che è la finale del toneo di football americano, si scontreranno i Tampa Bay Buccaneers e i Kansas City Chiefs.

Fra un tempo di gioco e l’altro, The Weeknd intratterà il pubblico con uno show musicale che già si preannuncia epico. L’artista avrà infatti a disposizione il doppio del tempo dei suoi predecessori.

Nelle scorse ore, The Weeknd ha reso disponibile una speciale compilation contenente tutti i suoi più grandi successi. Oltre ai brani solisti, al suo interno troviamo anche Love me harder, la collaborazione insieme ad Ariana Grande pubblicata nel 2015 all’interno del disco My everything.

Tanto è bastato agli Arianators per andare in brodo di giuggiole. Almeno fino ad ora, in ogni caso, nessuna conferma ufficiale di sorta è arrivata da parte dell’artista.

All’Halftime Show del Super Bowl, per tradizione, i main artists si esibiscono quasi sempre in compagnia di uno special guest. Sarà questo il turno di Ariana? Noi speriamo davvero di sì!