Vi ricordate di Valentin Alexandru, il ballerino di Amici 19 che tano ha fatto parlare di sé in questi mesi di proramma? Ebbene, sappiate che nelle scorse ore sono apparse sue nuove immagini shock dal backstage del programma. Immagini che, non lo nascondiamo, ci hanno messo un velo di tristezza addosso.

Valentin Alexandru, come ricorderete, ha sempre dimostrato un atteggiamento di superiorità nella trasmissione di Canale 5. E questo discorso vale persino nei confronti dei suoi docenti e dei ballerini professionisti.

Dopo tante discussioni, litigi e polemiche, tuttavia, Maria de Filippi ha deciso di prendere in mano la situazione. Nella puntata di Amici 19 trasmessa venerdì 13 marzo, infatti, la conduttrice ha amabilmente accompgnato il ballerino “fuori dalla porta”.

L’ennesimo sfogo di Valentin ha infatti mandato su tutte le furie la De Filippi, che l’ha invitato ad uscire e lasciare il programma. Al suo posto, in questo modo, è subentrato di diritto Jacopo, che è ancora in gara per un posto in finale. Ma la storia di Valentin Alexandru non finisce certo qui!

Lo sfogo dietro le quinte di Valentin: ecco cos’ha detto nel backstage!

In questo articolo di Dagospia. abbiamo scoperto un nuovo lato di Valentin, forse persino più aggressivo.

Ecco un estratto del suo sfogo durante le prove:

Non abbiamo ballerini, non abbiamo una sala grande, non abbiamo un cazzo. Se non abbiamo coreografia forte e potente (…) E’ questa la canzone? Non è giusta questa, possiamo chiedere di tagliare la musica? Ho bisogno di tagliare la musica, questa fa c*gare. (…) Se sei così brava trovati due passi belli e li facciamo. Sei capace no? Tu non sei capace nemmeno a trovarti due passi.

Il video shock con tutte le sue dichiarazioni lo potete recuperare qui sotto.

Valentin, vi ricordiamo, non è nemmeno l’unico ad essersi arrabbiato con la produzione di Amici. Di recente, infatti, certe scenate molto simili le abbiamo purtroppo viste anche da parte del collega Javier!