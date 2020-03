Coronavirus: cancellato l’Eurovision Song Contest 2020 a Rotterdam

Una notizia che ci aspettavamo ormai da tempo e che è giunta inesorabile. A causa dell’emergenza Coronavirus, l’Eurovision Song Contest 2020 non si farà. L’edizione di quest’anno prevista a Rotterdam dopo la vittoria dell’Olandese Duncan Laurence non si farà come da comunicato ufficiale dell’evento.

Ecco lo statement di Eurovision Song Contest

Con immenso dispiacere dobbiamo comunicare la cancellazione dell’Eurovision Song Contest 2020 previsto a Rotterdam. Durante queste ultime settimane abbiamo immaginato diverse alternative e opzioni per permettere allo spettacolo di continuare. Purtroppo con le incertezze create dal diffondersi del Covid-19 in tutta Europa e le ristrettezze in tutti i Paesi che avrebbero dovuto partecipare anche a questa edizione, l’European Broadcasting Union ha deciso che sarebbe impossibile fare questo evento live come programmato. Chiediamo alle persone di sostenerci mentre valutiamo tutte le cause di questa decisione che vi comunicheremo nelle prossime settimane e giorni. Stiamo anche valutando di fare l’edizione 2021 sempre a Rotterdam. Siamo tutti con il cuore spezzato e tristi perché l’Eurovision non andrà in onda questo Maggio e sappiamo che l’intera famiglia Eurovision in tutto il mondo, continuerà a mostrare amore e supporto a tutti durante questo momento molto difficile.

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020

In questa edizione l’Italia sarebbe stata rappresentata da Diodato, vincitore del Festival di Sanremo con la sua Fai Rumore. Non è chiaro se l’edizione 2021 darà opportunità a questi artisti di esibirsi o se verranno riviste in qualche modo le regole del gioco. Probabilmente nelle prossime settimane sapremo di più sulla situazione.

A ogni modo sono diverse le soluzioni su cui si potrebbe optare, magari facendo in modo che sia i cantanti dell’edizione 2020 che quella del 2021, possano calcare il palco insieme, così da avere uno show che accontenta tutti. Stiamo comunque in attesa di maggiori dettagli e commenti ufficiali su come si svolgerà la prossima edizione.