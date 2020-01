TV Sorrisi e Canzoni pubblica oggi, 28 gennaio, i testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020. Come saprete, la kermesse musicale è ormai alle porte e ad una settimana dall’inizio delle danze la rivista pubblica il suo tradizionale numero speciale.

Quest’oggi, dunque, scopriamo finalmente i testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 ma non solo. All’interno del numero speciale di TV Sorrisi e Canzoni troviamo anche interviste ai BIG e maggiori dettagli sulle canzoni. Il Festival di Sanremo 2020, vi ricordiamo, andrà in onda in diretta dal teatro Ariston su Rai Uno dal 4 all’8 febbraio prossimi.

Per l’occasione, il direttore artistico e conduttore Amadeus ha scelto ben 24 BIG. Gli artisti in gara provengono da talent show come Amici e X Factor ma sono anche delle vecchie glorie e dei punti di riferimento importanti per la musica italiana.

I concorrenti si scontreranno dunque a suon dei loro nuovi inediti e di una serie di cover di brani storici del Festival che sentiremo nella serata di venerdì 7 febbraio.

Qui sotto trovate dunque i I testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020. Cliccate sui titoli delle canzoni per leggere il testo e le curiosità sul brano!

Alberto Urso – Il Sole ad Est

Achille Lauro – Me ne frego

Anastasio – Rosso di rabbia

Bugo e Morgan – Sincero

Diodato – Fai rumore

Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare)

Elodie – Andromeda

Enrico Nigiotti – Baciami adesso

Francesco Gabbani – Viceversa

Giordana Angi – Come mia madre

Irene Grandi – Finalmente io

Le Vibrazioni – Dov’è

Levante – Tiki Bom Bom

Junior Cally – No grazie

Marco Masini – Il Confronto

Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango

Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso

Piero Pelù – Gigante

Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr

Rancore – Eden

Raphael Gualazzi – Carioca

Riki – Lo Sappiamo entrambi

Tosca – Ho amato tutto

RIta Pavone – Niente (Resilienza 74)