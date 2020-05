Doja Cat feat. Nicki Minaj: Say So raggiunge la posizione numero 1!

La versione remix della hit mondiale Say So di Doja Cat insieme a Nicki Minaj, ha raggiunto la prima posizione della classifica Hot 100 di Billboard.

Un traguardo sorprendente con oltre mezzo milione di streaming. È la prima volta che entrambe le artiste conquistano questo traguardo importantissimo. Sono solo 6 i singoli che, nella storia, hanno raggiunto il #1 della Hot 100 quando si parla di artiste soliste che si sono unite per collaborare insieme. L’ultimo brano a conquistare la vetta era stato Fancy di Iggy Azalea con Charli XCX, nel 2014.

Il singolo Say So, tratto dall’album Hot Pink, conta già mezzo miliardo di stream totali, 180 milioni di visualizzazioni su Youtube e 20 milioni di condivisioni su TikTok. Con questo brano Doja Cat ha anche raggiunto la Top 5 della Global Chart di Spotify, la Top 10 della Viral Global di Spotify, il #3 nella classifica Americana di Shazam e il #4 in quella Globale di Shazam.

Chi è Doja Cat

Nata e cresciuta a Los Angeles, Doja Cat muove i primi passi nel mondo della musica nel 2013, a soli 16 anni, caricando un suo pezzo su Soundcloud. Sviluppa il suo talento musicale sin da bambina studiando pianoforte e danza e ascoltando artisti del calibro di Busta Rhymes, Erykah Badu, Nicki Minaj, Drake, e molti altri. Nel 2014 firma un contratto con la prestigiosa etichetta RCA e pubblica il suo primo EP “purrr!”.

Il suo singolo di debutto è “So High”, che colleziona più di 30 milioni di stream totali e ottiene elogi da parte di testate importanti come Fader, Vibe, Paper, Pigeons & Planes, e molte altre. Con una media di quasi mezzo milione di ascoltatori mensili su Spotify, incrementa la sua fanbase esibendosi in tour con artisti del calibro di Lizzo, Father e Theophilus London. A marzo 2018 pubblica il suo album di debutto “Amala”. Ad agosto 2018 pubblica il suo primo singolo virale, “Mooo!”, che ha raggiunto più di 10 milioni di visualizzazioni su Youtube. Il brano è stato co-firmato da Chance The Rapper, Katy Perry, Chris Brown e J.Cole. Nel marzo 2019, esce l’album “Amala Deluxe” che include la hit “Juicy”.