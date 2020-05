Bando di Anna: arriva il remix con la star tedesca Maxwell

La strada di Bando di Anna è costellata di novità e dopo il successo del remix con Madman e Gemitaiz, arriverà venerdì 15 maggio un remix internazionale. A collaborare questa volta sarà una delle stelle della musica urban tedesca, Maxwell.







Il brano arriverà ad una settimana di distanza dalla collaborazione di Anna con la Dark Polo Gang uscita lo scorso venerdì in occasione del mixtape del trio romano (Anna è presente nel brano Biberon).

Il successo di Bando

Bando è ormai un successo consolidato nel nostro Paese, stabile da più di due mesi ai vertici delle classifiche digitali e ufficiali (record in Italia per un artista così giovane), certificato disco di Platino e con oltre 26 milioni di stream. Ma non è tutto.

La canzone sta viaggiando spedita anche all’estero come dimostra la sua presenza nelle classifiche di molti Paesi. Il brano è entrato nella classifica Viral di Spotify in Danimarca, Francia, Stati Uniti, Svizzera, Austria, Finlandia, Canada, Svezia, Germania, Olanda, Belgio, Spagna, India, Portogallo, Repubblica Ceca, Hong Kong, Ungheria, Singapore e Taiwan.

E a tutto questo si aggiunge la principale classifica Viral ossia la Global dove Bando è arrivata alla posizione n. 4 e l’inserimento in oltre 280 playlist nel mondo incluse alcune playlist importanti a livello internazionale come Swag, Pollen e Anti Pop. Questa è la prima collaborazione fuori dai confini del nostro paese.

Maxwell fa parte della 187 Strassenbande, con più di 4 milioni di copie vendute dal 2016 più numerosi dischi d’oro e Platino. Si tratta della più importante crew Gangster rap in Germania.

L’artista che collabora con Anna in Bando conta una lunga lista di successi che gli hanno valso dischi d’oro e di platino tra cui Ohne Mein Team, singolo certificato Diamante e rimasto in classifica per 88 settimane.