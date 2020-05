Tredici 4 sta per arrivare su Netflix. Il 5 giugno vedremo, infatti, gli ultimi tredici episodi di questa serie controversa e molto seguita. In attesa dell’arrivo del trailer ufficiale e di nuove anticipazioni, lo showrunner Brian Yorkey ha voluto fare alcune precisazioni sulla serie e mandare un messaggio ai fan.

Ciao a tutti fan di 13 Reasons Why.

Spero che stiate tutti bene e siate al sicuro durante questo periodo. Abbiamo terminato di girare la stagione agli inizi di Dicembre, prima che il nostro mondo cambiasse per sempre.

Il nostro fantastico team ha costantemente lavorato da casa per post produrre lo show e portarlo da voi. Siamo emozionatissimi di lanciarlo il 5 giugno e siamo felici di aver portato questa serie alla sua naturale conclusione, il secondo semestre del Senior Year alla Liberty High School.

La quarta stagione vi porterà al ballo e alla maturità. Sappiamo che può essere davvero potente mostrare queste immagini dato che molti di voi non hanno potuto vivere questi importantissimi riti di passaggio a causa della pandemia globale. Speriamo possiate godervi il ballo e il diploma con i personaggi che avete conosciuto e amato (e a volte amato odiare) per quattro anni. Il ballo e il diploma sono dei momenti gioiosi anche se parliamo pur sempre di Tredici, quindi la gioia è mixata con la tristezza.

Per noi è anche importante dirvi che in questa stagione si continuerà a parlare di dolore e lutto, cosa che sappiamo essere molto reale in questo momento per molte persone. Per favore pensate che il nostro intento è sempre quello di rendere giustizia al percorso dei nostri personaggi e a volte può essere dolorosa e da cuore spezzato. Speriamo di aver raccontato bene queste storie e di portare a una sorta di guarigione anche se è passata da molto dolore. Si dice che le serie tv ci aiutano a superare le difficoltà della vita reale. Il reale al momento è molto più sfidante che mai ma c’è speranza, c’è sempre speranza e ci può essere gioia.

Speriamo che possiate trovare entrambe guardando questa quarta stagione.

Con amore e gratitudine

Brian