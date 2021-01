Zayn: ecco il video ufficiale di Vibez e la tracklist di Nobody is listening!

Il 2021 è di certo iniziato nel migliore dei modi possibili, perlomeno per tutte le directioner più affezionate! Il nostro adorato Zayn ha infatti annunciato, un po’ a sorpresa, il suo nuovo singolo e il relativo terzo album da cui sarà estratto!

Esce oggi, 8 febbraio, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store, Vibez. La canzone sarà il secondo singolo ufficiale estratto dal nuovo album di Zayn, intitolato Nobody is listening. Zayn pubblicherà il suo terzo progetto discografico venerdì 15 gennaio e noi non riusciamo davvero più ad aspettare!

Con Nobody is listening, Zayn ci regalerà nuovo materiale inedito a due anni di distanza da Icarus Falls.

Il video ufficiale di Vibez di Zayn: ecco la clip!

A poche ore dall’uscita del singolo, ecco la sognante clip ufficiale che accompagna Vibez. Per l’occasione, Zayn è voluto tornare ad un biondo platino che adosso gli sta davvero benissimo!

ZAYN - Vibez (Official Video)

Le sorprese però, per l’appunto, non finiscono qui. Spulciando nello store ufficiale di Zayn abbiamo infatti trovato anche la tracklist completa del suo nuovo album. Nobody is listening conterrà al suo interno un totale di 11 canzoni. Al suo interno l’artista ha scelto di aggiungere due collaborazioni, con gli artisti Syd e Devlin.

Tracklist Nobody is listening



1 Calamity

2 Better

3 Outside

4 Vibez

5 When Love’s Around (feat.Syd)

6. Connexion

7. Sweat

8. Unfuckitable

9. Windowsill feat. Devlin

10. Tightrope

11. River Road

Nobody is listening di Zayn, vi ricordiamo, includerà anche Better, il primo singolo di questa nuova era uscito lo scorso settembre.

In questi mesi, oltre a preparare nuovi pezzi, Zayn si è ritrovato a dover interpretare un ruolo per lui inedito, quello di genitore della prima figlia avuta da Gigi Hadid!

