Traduzione testo De una vez: ecco la nuova canzone in spagnolo di Selena tradotta per voi!

Selena Gomez ha rilasciato il suo nuovo singolo in lingua spagnola, De Una Vez. I fan lo attendevano da un po’ dopo tutti gli indizi che avevano invaso Twitter e i social nelle ultime settimane. La stessa attrice aveva messo più volte like ai post dando ancora più adito alle voci dell’arrivo di un nuovo singolo (se non addirittura un album!).

Se il 2020 era stato ricco di progetti per Selena Gomez, anche il 2021 non è da meno. Dopo aver annunciato la seconda stagione di Selena + Chef, il suo reality culinario, e aver lanciato una capsule collection con la sua Rare Beauty è pronta anche a ributtarsi nell’industria musicale a un solo anno di distanza dall’uscita dell’album di successo Rare. A questo si aggiunge la sua attività cinematografica che ha ripreso negli ultimi mesi.

Scopri video, testo e traduzione del nuovo singolo di Selena Gomez, De Una Vez

Selena Gomez - De Una Vez (Official Video)

[Intro] Ya no duele como antes, noLa herida de tu amor sanó [Coro] De una vez por toda’, ah-ah-ahSoy más fuerte sola, ah-ah-ah (Soy más fuerte sola)Es que no me arrepiento del pasadoSé que el tiempo a tu lado cortó mis alasPero ahora este pecho es antibalas [Verso] No te tengo a ti, me tengo a míNo es para que piense’ que to’ es pa’ ti, nahYo me fui para que no se te olvideQue a una muerte como tú sе reviveCuando se sеque el último marEs cuando pensaré en regresarTú has sobreentendido lo que sientoYa no estás, qué bueno es el tiempoEstoy curá’ de ti, te dije yaYa no te siento aquí, no te siento yaNunca supiste, no me supiste valorar, y (Ah)[Coro] De una vez por toda’ (De una vez por toda’), ah-ah-ahSoy más fuerte sola, ah-ah-ahEs que no me arrepiento del pasadoSé que el tiempo a tu lado cortó mis alas (Ah-ah)Pero ahora este pecho es antibalas [Outro] OhAh-ah-ah, ah-ah-ahSolaAhora este pecho es antibalas

non fa più male come prima, no

la ferita del tuo amore è guarita

una volta per tutte, ah ah ah

sono più forte da sola, ah ah ah (sono più forte da sola)

è che non mi pento del passato

so che il tempo al tuo fianco mi ha tagliato le ali

però adesso questo pett0 è antiproiettile

non tengo a te, tengo a me stessa

non è perché tu pensi che tutto questo sia per te

io me ne sono andata perché non te ne dimenticassiginger

che ad una morte come te si rivive

quando l’ultimo mare si asciugherà

è quando penserò che potrò tornare

tu hai sopravvalutato quello che sento

non ci sei più, che bello è il tempo

ormai ti ho superato, te l’ho già dett0

non ti sento più qui, non ti sento più

non l’hai mai saputo, non hai saputo valorizzarmi e (ah)

una volta per tutte, ah ah ah

sono più forte da sola, ah ah ah (sono più forte da sola)

è che non mi pento del passato

so che il tempo al tuo fianco mi ha tagliato le ali (ah ah)

però adesso questo petto è antiproiettile

oh

ah ah ah aha

sola

adesso questo petto è antiproiettile