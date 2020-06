Blinks, l’attesa è finita! Esce oggi in tutte le piattaforme di streaming e negli online store How you like that, il nuovo attesissimo singolo delle Blackpink!

Il pezzo, come vi avevamo anticipato qui su Ginger Generation, è il primo estratto dal nuovo album della girlband K-pop più seguita al mondo! E, come ci potevamo aspettare dai teaser delle scorse ore, è una vera e propria bomba!

Con questo nuovo singolo, dunque, Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa preparano la strada al loro come back discografico, previsto per il mese di settembre. Nelle scorse settimane, come ricorderete, le Blackpink ci hanno deliziato con un’altro pezzo super scatenato: stiamo parlando di Sour Candy, brano in collaborazione con Lady Gaga inserito in Chromatica.

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di How you like that delle Blackpink!





Testo How you like that



[Intro: Lisa] BLACKPINK in your area

[Verse 1: Jennie & Jisoo] 보란 듯이 무너졌어바닥을 뚫고 저 지하까지옷 끝자락 잡겠다고저 높이 두 손을 뻗어봐도 [Pre-Chorus: Rose] 다시 캄캄한 이곳에Light up the sky네 두 눈을 보며I’ll kiss you goodbye실컷 비웃어라 꼴좋으니까이제 너희 하나 둘 셋

How-how you like that?

You gon’ like that, that-that-that-that, that, that, that, that

How you like that? (Bada bing, bada boom, boom, boom)

You gon’ like that, that-that-that-that, that, that, that, that

Now look at you now look at me (Ooh)

Look at you now look at me (Ooh)

Look at you now look at me (Ooh)

How you like that?

Now look at you now look at me (Ooh)

Look at you now look at me (Ooh)

Look at you now look at me (Ooh)

How you like that

Your girl need it all and that’s a hunnid

백 개 중에 백 내 몫을 원해

Karma come and get some

딱하지만 어쩔 수 없잖아

What’s up, I’m right back

방아쇠를 cock back

Plain Jane get hijacked

Don’t like me?

Then tell me how you like that

더 캄캄한 이곳에

Shine like the stars

그 미소를 띠며

I’ll kiss you goodbye

실컷 비웃어라 꼴좋으니까

이제 너희 하나 둘 셋

How-how you like that?

You gon’ like that, that-that-that-that, that, that, that, that

How you like that? (Bada bing, bada boom, boom, boom)

You gon’ like that, that-that-that-that, that, that, that, that

Now look at you now look at me (Ooh)

Look at you now look at me (Ooh)

Look at you now look at me (Ooh)

How you like that?

Now look at you now look at me (Ooh)

Look at you now look at me (Ooh)

Look at you now look at me (Ooh)

How you like that

날개 잃은 채로 추락했던 날

어두운 나날 속에 갇혀 있던 날

그때쯤에 넌 날 끝내야 했어

Look up in the sky

It’s a bird it’s a plane

Bring out your boss bish

BLACKPINK!

Ddu, ddu, ddu, ddu-ddu-ddu

Ddu, ddu, ddu, du-du-du-ddu

How you like that?

Ddu, ddu, ddu, ddu-ddu-ddu

Ddu, ddu, ddu, du-du-du-ddu

You gon’ like that

Ddu, ddu, ddu, ddu-ddu-ddu

Ddu, ddu, ddu, du-du-du-ddu

How you like that?

Ddu, ddu, ddu, ddu-ddu-ddu

Ddu, ddu, ddu, du-du-du-ddu

Traduzione

BlackPink nella tua zona

è crollato

ha attraversato il pavimento ed è caduto giù qui

sto per arrivare al limite

anche se io raggiungo quella cima

ancora una volta in un luogo oscuro

accendo il cielo

guardando nei tuoi occhi

ti dirò addio baciand0ti

ridi di me perché è bello

adesso tu uno due tre

Come ti piace, come ti piace?

ti piacerà, ti piacerà, piacerà, piacere

come ti piace? (Bada Bing, Bada boom, Boom)

ti piacerà, piacerà, piacerà

adesso guardati, guardami (Ooh)

guardati guardami (ooh)

guardati guardami (ooh)

come ti piace?

adesso guardati, guardami (Ooh)

guardati guardami (ooh)

guardati guardami (ooh)

come ti piace?

la tua ragazza ne ha bisogno e sono cento

voglio la mia parte del migliaio

il karma arriva e se ne prende un po’

è perfetto ma non può essere aiutato

come va, sono appena tornata

premi il grilletto

una ragazza qualunque si fa sequestrare

non ti piaccio?

allora dimmi come ti piace

in un luogo buio

brillo come le stelle

con quel sorriso

ti dirò addio baciandoti

ridi di me perché è bello

adesso tu uno due tre

Come ti piace, come ti piace?

ti piacerà, ti piacerà, piacerà, piacere

come ti piace? (Bada Bing, Bada boom, Boom)

ti piacerà, piacerà, piacerà

adesso guardati, guardami (Ooh)

guardati guardami (ooh)

guardati guardami (ooh)

come ti piace?

adesso guardati, guardami (Ooh)

guardati guardami (ooh)

guardati guardami (ooh)

come ti piace?

il giorno in cui sono crollata con le mie ali perdute

il giorno in cui sono rimasta intrappolata nei giorni bui

appena sei riuscito a finirmi

guarda verso il cielo

è un uccello o è un aeroplano?

tira fuori il tuo boss, stronz*!

BLACKPINK

Ddu, ddu, ddu, ddu-ddu-ddu

Ddu, ddu, ddu, du-du-du-ddu

come ti piace?

Ddu, ddu, ddu, ddu-ddu-ddu

Ddu, ddu, ddu, du-du-du-ddu

ti piacerà

Ddu, ddu, ddu, ddu-ddu-ddu

Ddu, ddu, ddu, du-du-du-ddu

come ti piace?

