Su TikTok l’arcobaleno della diversità per celebrare il Pride Month

Anche se a distanza e attraverso lo schermo di un cellulare, la community di TikTok è impegnata più che mai per il supporto alle cause sociali. La piattaforma condivide il forte desiderio di partecipazione esprimendosi su diverse tematiche. E non poteva mancare la voglia di valorizzare le diversità e l’inclusione in occasione del Pride Month.

L’onda arcobaleno è già ben visibile nei contenuti postati dagli utenti nelle ultime settimane. Fra le iniziative volte a celebrare il mese, TikTok ha organizzato un palinsesto di dirette, in partenza da oggi venerdì 26 giugno. Tanti creator si fanno portavoce dei messaggi arcobaleno e affronteranno le tematiche legate all’universo LGBTQI+.

A inaugurare il programma delle live sarà Charlie Moon, per poi proseguire il 27 con la diretta co-hosted di Iconize e Chadia Rodriguez, Tommaso Zorzi il 28 e Vincenzo Tedesco il 29 giugno.

A fare da colonna sonora ai contenuti che hanno iniziato a popolare la piattaforma da inizio mese, le playlist a tema consultabili nella sezione “Musica” di TikTok con alcuni dei principali artisti della scena italiana.

Tanti sono i creator che sulla piattaforma si sono distinti per i contenuti all’insegna della creatività, del divertimento ma soprattutto, dell’inclusione.

Ecco il bellissimo video di Daniele Davì. Per augurare ‘Happy Pride Month!’, il top creator italiano ha chiesto aiuto ai più popolari TikToker per creare una bandiera arcobaleno. Hanno partecipato Martina Socrate, Muriel, Federica Carta e molti altri.

I video di Giovanni Arena raccontano come è nato il Pride, come realizzare una torta arcobaleno e il contenuto rainbow realizzato con molti altri creator fra cui Jessica G. Senesi e Linda Stabilini.

Ecco Il video di Pierangelo Greco in supporto alla comunità LGBT sulle note di Same Love di Macklemore & Ryan Lewis.

E infine Muriel sulle note di Born This Way di Lady Gaga, su TikTok con bellissimi contenuti arcobaleno, come il seguente.