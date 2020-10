Blackpink in your area! Ce l’abbiamo fatta! Le Blackpink sono finalmente riuscite a pubblicare il loro primo, vero album! Esce oggi in tutto il mondo The Album, la loro prima vera fatica discografica, anticipata nelle scorse settimane dai singoli How you like that e Ice Cream.



Clicca qui per comprare la guida non ufficiale delle BP!





Si tratta di questo un traguardo davvero importantissimo per Rosé, Jennie, Lisa e Jisoo, che dopo tanti anni di gavetta hanno finalmente realizzato il loro sogno.

Clicca qui per approfittare delle ultime offerte del sito Converse!

Ad oggi, infatti, le Blackpink erano riuscite a pubblicare soltanto un EP, Blackpink in your area, uscito nel 2018. Al suo interno troviamo le mega hit mondiali Boombayah e Ddu-Du Ddu-Du, che hanno in breve tempo scalato tutte le classifiche k-pop più importanti.

In men che non si dica, le BP si sono trasformate in un vero e proprio fenomeno globale. Travalicando i confini asiatici, le ragazze sono diventate un punto di riferimento per milioni di ragazzi e ragazze in tutto il mondo. E a ragione!

Le loro canzoni sono frizzanti, scatenate, loro quattro sono una più bella dell’altra e hanno un talento sconfinato. Tutti pregi che apprezziamo anche in questo loro The Album

Clicca qui per comprare The Album!





The Album è composto da un totale di 8 canzoni. Oltre alla collaborazione con Selena Gomez di cui già vi avevamo parlato ne troviamo anche una con Cardi B.

Cliccando sui titoli delle canzoni qui sotto trovate audio, testo e traduzione di ogni singolo brano di The Album delle Blackpink!