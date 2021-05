Mille di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro è realtà! OMG!

Alla già lunga lista di tormentoni dell’estate 2021 in arrivo (qui su Ginger Generation trovate la lista aggiornata) si aggiungerà dunque anche questo pezzo che, ne siamo sicuri, ci farà volare!

Mille di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro: ecco l’annuncio e la copertina

Pochissimi minuti fa Federico Lucia ha condiviso via social la copertina di un singolo che già diamo per scontato ci farà ballare per tutta l’estate.

Al centro della cover, come una vera queen, c’è la straordinaria Orietta nazionale, che proprio di recente abbiamo visto sul palco di Sanremo 2021.

Fedez e Orietta Berti, come ricorderete, si conoscono e interagiscono via social da ormai diverso tempo. Proprio durante la settimana di Sanremo, i due artisti avevano scambiato quattro chiacchiere in una diretta Instagram che ci aveva regalato enormi soddisfazioni. Come ricorderete, Fedez si era per errore collegato in diretta con una pagina fan!

Qui sotto potete rivedere quello che era accaduto!

Scusate ma ci sono Fedez e Orietta Berti sono in diretta Instagram e lui si è collegato per sbaglio con una fanpage noi stiamo volandooo ✈️✈️✈️ #Sanremo2021 pic.twitter.com/khzyuzZGP8 — GingerGeneration.it (@TwitGinger) March 6, 2021

Questa in ogni caso non è certo l’unica collaborazione inaspettata che Orietta ci ha regalato di recente. La scorsa estate, infatti, Orietta aveva lavorato insieme a Lodo de Lo Stato Sociale e agli Extra liscio sulle note di Merendine blu!

Siamo davvero super curiosi, a questo punto, di poter ascoltare Mille di Fedez! Siamo sicuri che sarà una vera bomba!