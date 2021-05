Senza nulla togliere a tutti gli altri straordinari talenti di questa edizione di Amici 20 appena conclusasi, il percorso di Aka 7even è stato probabilmente quello più interessante. Luca Marzano, questo il vero nome dell’artista, si è fatto conoscere al grande pubblico per il suo enorme talento compositivo, il suo carisma e la sua grande umiltà.

Passo dopo passo, puntata dopo puntata, Luca ci ha dato l’esempio di cosa voglia dire impegnarsi e studiare, spesso a testa bassa, per raggiungere i propri sogni. E fra poche ore il sogno di Aka diventerà finalmente realtà.

Uscirà il 21 maggio su tutte le piattaforme di streaming e negli online store il primo vero disco di Aka 7even. L’album omonimo dell’artista (l’abbiamo ascoltato in anteprima, ed è incredibile) è la chiusura di un cerchio iniziato il giorno in cui Luca è entrato nella scuola.

Al suo interno troviamo gli inediti che già conosciamo a memoria, come Mi Manchi e Loca, ma anche tanti nuovi brani inediti. Fra di loro, vi anticipiamo che Luna è stata scritta in collaborazione con Tancredi (clicca qui per vedere la sua video intervista di Ginger Generation!) e che è letteralmente una bomba.

La video intervista esclusiva di Ginger Generation ad Aka 7Even

Avevamo veramente una valanga di domande da fare a Luca! Ci siamo ovviamente focalizzati sul suo percorso e la sua maturazione all’interno della scuola, ma non solo! Eravamo infatti curioso di sapere quali fossero stati i rapporti più importanti creati nel talent e come determinate persone l’hanno aiutato a superare i momenti più difficili.

Insieme a lui, inoltre, abbiamo finalmente chiarito lo “Stardust House gate” e abbiamo indagato sull’arrivo degli instore.

Non perdetevi la nostra intervista ad Aka 7Even qui sotto!