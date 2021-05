Diretta Partita del Cuore 2021: ecco dove seguire il match di cui tanto si sta parlando!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginger Generation (@gingergeneration)

Questa sera, 25 maggio, in prima serata, tornerà, imperdibile appuntamento con la Partita del cuore – 30° EDIZIONE”, per la prima volta in esclusiva sulle Reti Mediaset.

A sfidarsi a scopo umanitario a sostegno dell’Istituto di Candiolo – Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro Onlus, presieduta da Donna Allegra Agnelli, saranno la Nazionale Italiana Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, e i Campioni per la Ricerca, capitanati da Andrea Agnelli.

L’evento, condotto da Federica Panicucci, sarà in diretta dall’Allianz Stadium di Torino. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pard. Al suo fianco troveremo Gene Gnocchi e Paolo Vallesi, mentre Giorgia Rossi, a bordo campo, raccoglierà a caldo le dichiarazioni dei giocatori. In tribuna alcuni prestigiosi ospiti a sorpresa commenteranno le varie fasi del match.

Terna arbitrale d’eccezione e tutta al femminile composta da: Maria Marotta (arbitro), Francesca Di Monte (assistente arbitrale 1), Lucia Abruzzese (assistente arbitrale 2).

Tutti i calciatori e i cantanti presenti

Tra i Campioni per la Ricerca, oltre al capitano Andrea Agnelli, scenderanno in campo, guidati da Siniša Mihajlović con il team manager Sandro Giacobbe e il dirigente accompagnatore Claudio Sala, tra gli altri: John Elkann, Pavel Nedved, Andrea Pirlo, Massimiliano Allegri, Gigi Buffon, Nelson Dida, Francesco Totti. Troveremo inoltre i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz, il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana maschile di Ciclismo Davide Cassani e il professor Matteo Bassetti.

La Nazionale Cantanti, capitanata dal Presidente Enrico Ruggeri e alla presenza del socio fondatore, il Maestro Mogol, con i mister Fabio Capello e Marco Masini schiererà tra gli altri, Eros Ramazzotti, Ermal Meta, Briga, Alberto Urso, Bugo, Raoul Bova, Franck Ribéry, i rapper Shade e Random, Maicon. Insieme a loro anche il sottosegretario al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri e moltissimi altri, in una staffetta di solidarietà tra continue sorprese.

È già attivo il numero solidale 45527. Fino al 3 giugno sarà possibile sostenere La Partita del Cuore e la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro donando 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, Poste Mobile, Coop Voce e Tiscali. Chiamando lo stesso numero da RETE FISSA TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali, si possono donare 5 o 10 euro. Chiamando da rete fissa TWT, Convergenze, Poste Mobile si possono donare 5 euro.

Diretta Partita del Cuore 2021: come seguirla in tv e in streaming

Il match andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:20. Se volete seguirla in streaming vi invitiamo a cliccare qui.

La sera del 25 maggio sarà possibile seguire la sfida tra la Nazionale Cantanti e i Campioni per la Ricerca anche in diretta sulle frequenze della radio ufficiale della Partita del Cuore: Radio 105, su Radio 105 Tv e attraverso tutti i canali social.

La polemica

Ve l’abbiamo raccontato qui su Ginger.Una delle atlete convocate, Aurora Leone dei The Jackal, è stata invitata a lasciare la tavolata della cena di benvenuto dei giocatori. Il motivo è assurdo: l’unica sua colpa era essere donna!