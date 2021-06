Rick Rubin produce Gianni Morandi per il tormentone L’allegria

Fra i tormentoni dell’estate 2021 ce n’è senza dubbio uno che non vi sareste aspettati di sentire! Stiamo parlando di L’Allegria, il nuovo singolo a sorpresa di Gianni Morandi, che si sta riprendendo in questi giorni dopo un brutto incidente domestico.

L’Allegria di Gianni Morandi, come suggerisce il titolo, è un pezzo fresco e allegro perfetto per la bella stagione in arrivo. Una bella ventata di freschezza dopo un periodo decisamente molto buio legato all’emergenza Covid-19. Come raccontato anche da Life and People Magazine, il brano in questione rappresenta insieme a Mille di Fedez, Orietta Berti ed Achille Lauro, un gradito ritorno degli anni ’60 in classifica, con tutta la loro spensieratezza.

Il pezzo, fra l’altro, può vantare due collaboratori davvero d’eccezione. A firmare il testo della canzone è Lorenzo Jovanotti, mentre alla produzione ha lavorato Rick Rubin, uno dei più prestigiosi e rinomati producer al mondo!

Qui sotto trovate audio e testo di L’Allegria di Gianni Morandi, uno dei tormentoni dell’estate 2021!

Tormentoni dell’Estate 2021: ascolta qui L’Allegria di Gianni Morandi!

Testo

Il sogno di un ragazzo italiano,

la strada di casa che porta lontano,

lo sguardo perso nello specchio sopra il lavandino,

un ragno che mi guarda negli occhi dal comodino,

mi serve un indizio stasera in quest’ atmosfera, la fine di un’era,

mi ci vuole quello che ci vuole quello che ci vuole

e un calcio e ripartire ripartire,

ti saluto ci vediamo tra un secolo o un ora,

via dal resto del mondo che va in malora, oggetti smarriti riuniti nello stand phone,

e poi arriva il suono del gong di un altro round,

mi serve una botta di vita, ci vuole un’azione che riapra la partita

mi ci vuole quello che ci vuole quello che ci vuole,

e un calcio e ripartire ripartire,

quant’è bella l’allegria devo ricordarmelo wohoo

ho bisogno di allegria non dimenticarmelo wohoo

lalalalalalalalalala l’allegria wohoo lalalalalalala l’allegria wohoo

mai stanchi, mai tristi, mai colpevoli, un’auto, una strada e i dj favorevoli,

la voglia di qualcosa che non so cos’è, le scale di casa da scendere a tre a tre mi ci vuole quello che ci vuole quello che ci vuole, cos’è?

mi ci vuole quello che ci vuole quello che ci vuole e un calcio e ripartire ripartire

quant’è bella l’allegria devo ricordarmelo wohoo ho bisogno di allegria non dimenticarmelo wohoo

lalalalalalalalalala l’allegria wohoo lalalalalalala l’allegria wohoo

mi ci vuole quello che ci vuole e quello che ci vuole e pace e ripartire ripartire

I giorni sono quello che sono, c’è uno che twitta si crede figlio del tuono,

un altro che pone rimedi dalla tv, la pillola rossa o la pillola blu?

mi serve una botta di vita, ci vuole un’azione che riapra la partita

mi ci vuole quello che ci vuole quello che ci vuole e un calcio e ripartire ripartire

quant’è bella l’allegria devo ricordarmelo wohoo

ho bisogno di allegria non dimenticarmelo wohoo

lalalalalalalalalala l’allegria wohoo lalalalalalala l’allegria wohoo