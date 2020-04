Tommaso Paradiso, in uscita il 17 aprile il nuovo singolo “Ma lo vuoi capire”!

Tommaso Paradiso ha annunciato su Instagram il titolo e la data di uscita del suo nuovo singolo

Da oggi Martedì 14 Aprile è disponibile in pre-save su Spotify il nuovo singolo di Tommaso Paradiso intitolato “Ma lo vuoi capire?”

Visualizza questo post su Instagram 17.04.2020 Un post condiviso da (@tommasoparadiso) in data: 14 Apr 2020 alle ore 5:00 PDT





Da venerdì 17 aprile 2020 sarà in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali.



Il brano, scritto da Tommaso Paradiso e Dario Faini e prodotto da Dardust (Dario Faini), racconta quanto l’assenza della persona amata renda la vita senza senso.



“Ma lo vuoi capire?” è il terzo singolo della carriera solista di Tommaso Paradiso, dopo “I nostri anni” e “Non avere paura”, brano apripista del nuovo progetto del cantautore, entrato nella Top Ten di tutte le classifiche e certificato doppio disco di platino.

Il singolo, accompagnato dal videoclip con un cast che vede grandi protagonisti: da Fiorello a Elisa e Jovanotti, fino a Fiorella Mannoia e Isabella Ferrari, che, ad oggi, conta oltre 29 milioni di views.



Dal 6 aprile è disponibile in digitale un’inedita versione acustica di “Non avere paura”, che inaugura il progetto musicale “ISLAND PRESENTS”, e las potete ascoltare qui sotto.

Tommaso Paradiso - Non Avere Paura (Acoustic) [Lyric Video]

Watch this video on YouTube

Poche settimane fa invece Tommaso Paradiso ha collaborato insieme ad Elisa al pezzo “Andrà tutto bene”, scritto con il patrocinio del ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Protezione Civile, per infondere speranza rispetto ai momenti difficili che l’Italia sta passando a causa dell’epidemia di Coronavirus, che costringe molte persone in casa.