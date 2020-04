Tommaso Paradiso ed Elisa hanno firmato il capolavoro. I due artisti, come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, hanno deciso di collaborare “da remoto” per scrivere un pezzo dedicato a tutti gli italiani in quarantena. Andrà tutto bene, questo il titolo del pezzo, è disponibile dalla mezzanotte dello scorso 10 aprile in tutte le piattaforme di streaming e negli online store.

La canzone è stata registrata con il fondamentale contributo dei follower di Instagram e Tommaso Paradiso. Gli utenti hanno infatti avuto la possibilità di inviare a due artisti i messaggi vocali con le voci di bambini che pronunciavano il titolo della canzone. Ci siamo davvero emozionati un sacco ascoltandola!

Qui sotto potete ascoltare la canzone di Elisa e Tommaso Paradiso!

Testo Andrà tutto bene

E allora ciao

come sta la tua città

com’è vuota com’èsola

e allora ciao

almneno il cielo è già più pulito e trasparente

si vede oltre le stelle

ritornerà l’abbraccio fra la gente

il sole sulla pelle tornerà

la libertà di correre per strada

baciarsi alla fermata e a un tratto

guardarsi negli occhi per poi dire

Andrà tutt0 bene

amdrà tutto bene

guardarsi negli occhi per poi dire

Andrà tutt0 bene lo so

Allora ciao

la tua voce è musica

riempie questa stanza

colma la distanza

non dirmi ciao

resta ancora qui perché

questa notte è un po’ iù scura

il silenzio fa paura

ritornerà l’abbraccio fra la gente

il sole sulla pelle ritornerà

la libertà

di urlare ad un concerto

come abbiamo sempre fatto ad un tratto

guardarsi negli occhi per poi dire X 3

Andrà tutt0 bene

amdrà tutt0 bene

guardarsi negli occhi per poi dire

(Andrà tutt0 bene, andrà tutt0 bene, andrà tutto bene, andrà tutto bene)

dire andrà tutto bene

guardarsi negli occhi per poi dire

Andrà tutt0 bene, andrà tutto bene x 4

lo so