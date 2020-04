Benji e Fede rimandato il concerto Arena di Verona!

Benji e Fede, che qualche tempo fa hanno anticipato decisione di sciogliere del loro duo, quest’oggi hanno approfittato di Instagram per annunciare che il live in cui avrebbero comunicato il loro definitivo scioglimento è stato rimandato a data da destinarsi.

Lo scioglimento è orami cosa certa, ma a causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, il loro concerto, simbolo della loro separazione, non potrà tenersi Domenica 3 maggio, come inizialmente previsto.

Ecco le dichiarazioni di Benji e Fede, via Instagram:

A seguito delle misure disposte dalle Autorità per l’emergenza covid-19, Friends&Partners e Vivo Concerti, in accordo con l’Arena di Verona, comunicano il rinvio degli Eventi in programma all’Arena per il mese di maggio.

Benji e Fede ci tengono a far sapere ai loro fans che:

“Tutti i biglietti venduti sono e saranno sempre validi per la nuova data, per la quale vi comunicheremo il giorno esatto appena sarà deciso dagli enti organizzativi”.

Gianmarco Mazzi, AD di Arena di Verona Srl – a proposito di un’Arena vuota a causa dei rinvii ha dichiarato :

… immagini che mettono un po’ di malinconia ma nello stesso tempo incitano alla speranza; è un momentaccio, per colpa di questo stramaledetto carognavirus, ma non dobbiamo rassegnarci, seguiamo rigorosamente le disposizioni delle Autorità e ci teniamo pronti a cogliere il primo spiraglio di luce. Voglio pensare da ottimista, immaginare che nessun concerto venga cancellato e, insieme agli artisti, inventare un sogno per i prossimi “Music Awards” all’Arena”».