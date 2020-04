Disney: slittano anche i film d’animazione Soul e Raya and the Last Dragon

Purtroppo è successo l’inevitabile. Dopo aver riprogrammato le uscite di tutti i live action previsti per i prossimi mesi, la Disney si è trovata costretta a ripensare anche le uscite dei film d’animazione. Stiamo ovviamente parlando di Soul e Raya and the Last Dragon, rispettivamente una produzione Pixar e una della Walt Disney Studios.

La notizia è stata riportata da Deadline, secondo cui Soul (inizialmente previsto per giugno negli USA) arriverà il 20 novembre. Raya and the Last Dragon è stato invece riprogrammato da novembre 2020 alla primavera 2021, probabilmente al posto di un live action.

È chiaro infatti che stravolgimenti di questo tipo provochino un effetto a catena non indifferente, soprattutto se la Disney non è disposta a distribuire i suoi film più importanti in streaming. Molte uscite probabilmente saranno canalizzate su Disney+, ma è normale che la major temporeggi aspettando la riapertura dei cinema. Fatto questo che sicuramente non avverrà fino a quando l’emergenza non sarà del tutto rientrata.

Come vi abbiamo già detto, la Disney confida nell’estate – momento in cui è stato riprogrammato il remake in live action di Mulan. Tuttavia non ci sentiamo di fare troppe previsioni.

Peccato ovviamente per Onward che nel nostro paese non ha purtroppo avuto l’occasione di uscire in sala restando così clamorosamente indietro. Negli USA il film è stato nei cinema per pochissimo tempo. Successivamente la Disney ha dichiarato che sarebbe uscito nel corso di questo mese su Disney+.

Forse sarà questa la sorte che gli toccherà anche da noi, soprattutto perché programmare un’uscita solo per il mercato italiano potrebbe essere davvero problematico. Ma aspettiamo notizie ufficiali. In tal caso Onward potrebbe diventare il primo lungometraggio Pixar pensato per il grande schermo mai distribuito in streaming.