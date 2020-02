Rosario Fiorello ha aperto il Festival di Sanremo 2020 con un monologo davvero esilarante dedicato al suo collega e amico storico Amadeus.

Fiorello, infatti, ha colto la palla al balzo delle ultime polemiche sanremesi per burlarsi dell’amico e presentatore di questa edizione, alla sua prima volta. Come saprete, nei giorni scorsi ci sono state tante, tantissime persone che si sono scagliate contro Amadeus, per uno l’altro motivo.

Il Festival di Sanremo 2020 (e Fiorello lo ben sa) è stato preceduto da decine di articoli e di commenti contrari a molte delle scelte di Amadeus. Uno su tutti il tema, molto delicato, della parità dei sessi. Amadeus si è infatti reso protagonista in conferenza stampa di una dichiarazione sulla fidanzata di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello, che ha fatto discutere moltissimo.

Ma Fiorello sul palco di Sanremo 2020 ha avuto anche molto, molto altro da dire! Il presentatore, che conosce Amadeus ha quasi 30 anni, ha infatti lanciato stoccate all’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi e al leader della lega Matteo Salvini. Questo, in effetti, è il motivo per cui Fiorello ha deciso di vestirsi da prete.

“Fiore” ha voluto prendere in giro Don Matteo, la nota fiction con Terence Hill che sappiamo fare da sempre degli ascolti record. In effetti, considerate le polemiche, per alcuni il Festival di Sanremo 2020 di Amadeus potrebbe rischiare di avere degli ascolti bassi!

Qui sotto trovate il video integrale del monologo di Fiorello al Festival di Sanremo 2020!

Festival di Sanremo – S2020E1 – Fiorello dà il benvenuto al 70° Festival di Sanremo! – Video – RaiPlay Fiorello irrompe tra la platea dell’Ariston con la tunica di… Don Matteo e rivela la sua missione: supportare l’amico Amadeus!

Dopo il monologo di Fiorello, super divertente ma anche rispettoso e delicato, Amadeus è entrato in scena con un gran coup de théatre. Come una vera rockstar!