Tommaso Paradiso: audio e testo del singolo I nostri anni

“I nostri anni” nella linea temporale della mia carriera è una sorta di canzone manifesto, un po’ come lo sono state “Promiscuità” o “Sold Out”. È come se ad un certo punto dovessi mettere un punto, tirare le somme, fare una foto che sappia cogliere un passaggio importante della mia vita. E questo è ciò che in effetti rappresenta “I nostri anni” per me. L’amicizia, l’amore, la mia città, il mio passato e il mio presente che vivono insieme in una sola canzone.