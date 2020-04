The Mandalorian: ecco che cosa è successo nel 7° episodio

The Mandalorian, la serie inedita di Disney+ tratta dall’universo di Star Wars, sta per concludersi. Il 7° episodio, dal titolo La resa dei conti, ci accompagna verso il finale di stagione che sarà caricato sulla piattaforma la prossima settimana. Creata da Jon Favreau, la serie è stata già rinnovata per una seconda stagione.

Molti sono ancora i misteri che aleggiano attorno al personaggio del Mandaloriano: chi è e quale sarà il suo ruolo? La sua figura si intreccerà in qualche modo agli eventi che i fan di Star Wars già conoscono?

Alcune domande riguardano ovviamente anche il Bambino, aka Baby Yoda, adorabile personaggio chiave di volta della serie stessa. La cui indentità non è stata però stata svelata.

The Mandalorian, la trama ufficiale del 7° episodio:

Un vecchio rivale invia una proposta di pace al Mandaloriano. Nella speranza di evitare altri spargimenti di sangue, il Mandaloriano decide di porre fine a questo scontro una volta per tutte.

La nostra opinione:

Dopo diversi episodi “di passaggio” in cui la narrazione principale andava avanti troppo lentamente, finalmente torniamo nel vivo. Sopratutto in vista del finale di stagione. Mando riceve un messaggio inaspettato dal capo della Gilda, Greef Karga, il quale gli propone un patto. Usare il Bambino come esca per liberare la città di Karga; in compenso Mando potrà tenersi il Bambino e non avrà più obblighi verso la Gilda.

Ovviamente le cose andranno in modo molto diverso e inaspettato. L’episodio si conclude infatti con il Bambino che viene preso con la forza da due soldati dell’Impero.

Ben scritto e sicuramente più avvincente di altri episodi, La resa dei conti soffre però della mancanza di contenuti che hanno caratterizzato il corpo della serie. Un peccato perché The Mandalorian è un ottimo prodotto con potenzialità eccellenti. Tuttavia non basta sfruttare un universo già noto per il piacere dei fan, è necessario costruire una storia solida.

Il fatto che, arrivati a questo punto, non è chiaro dove The Mandalorian voglia portarci potrebbe più non essere un punto a suo favore… Staremo a vedere che cosa succederà nel finale di stagione!