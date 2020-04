12,3 milioni di giocatori lo scorso 23 aprile si sono connessi a Fortnite per seguire l’incredibile evento Astronomical, organizzato da Travis Scott.





Il rapper, autore di hit celebri come Sicko Mode, è riuscito in questo senso a battere un vero e proprio record. Non era infatti mai successo sulla piattaforma che si collegasse simultaneamente un numero così alto di utenti! Soltanto lo scorso anno, a proposito, il producer e dj Marshmello aveva a sua volta battuto il primato di utenti collegati allo stesso momento con la spaventosa cifra di 10, milioni.

Fra gli altri segnaliamo anche il nostro adorato Liam Payne, che in occasione ha fatto partire persino una delle sue dirette Instagram!

Il video integrale del concerto Astronomical di Travia Scott su Fortnite

Nel caso in cui vi foste persi l’evento Astronomical di Travis Scott non preoccupatevi! Su Youtube è già stato caricato il video integrale del set! Lo potete recuperare qui sotto!

Fortnite Travis Scott *LIVE* Event Full HD! (FREE ASTROWORLD CONCERT) *NO COMMENTARY*

Come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation nei prossimi giorni su Fortnite si terranno anche altri eventi simili di Astronomical. Ecco qui sotto la loro programmazione:

venerdì 24 aprile alle 16.00 (apertura sala d’attesa ore 15.30;

(apertura sala d’attesa ore 15.30; sabato 25 aprile alle 06.00 (apertura sala d’attesa ore 05.30);

(apertura sala d’attesa ore 05.30); sabato 25 aprile alle 17.00 (apertura sala d’attesa ore 16.30);

(apertura sala d’attesa ore 16.30); domenica 26 aprile a mezzanotte (apertura sala d’attesa ore 23.30).

Le skin dell’evento

Una delle notizie più interesanti legate all’evento è che Fortnite ha dato vita a delle speciali skin. Ci sono infatti a vostra disposizione due skin di Travis Scott vendute a 1500 V-Buck. Ma non è finita qui! Epic Games ha messo a disposizione dei giocatori anche due versioni del costume Astro Jack, entrambe acquistabili al prezzo di 2.000 V-Buck, e lo speciale piccone Jack Diamante (800 V-Buck).

Per acquistarli, vi informia, sono stati creati per l’occasione degli speciali Bundle Astronomical.