Da oggi è disponibile su Disney+ il sesto episodio di High School Musical The musical (scopri qui dove eravamo rimasti). In questa nuova puntata sono successe molte cose. Ecco un breve recap con tutti i dettagli!

Il titolo del sesto episodio di High School Musical The Musical è Chi vince? Capiamo nel corso degli eventi che la domanda costituisce una sorta di motto che unisce il gruppo di teatro con il simbolo della squadra dei Wildcats. Tutto l’episodio ruota attorno alla sospensione della prof Jen che ha mentito e gonfiato il suo curriculum per darsi una possibilità come insegnante.

Carlos è il primo a scoprirlo e non riesce a tenere il segreto con il resto del gruppo che preoccupato cerca un modo per salvarla dal licenziamento. In una notte di lavoro organizzeranno una protesta musicale e davanti al consiglio lasceranno tutti senza parole. Il musical è salvo così come la prof non qualificata ma affezionata ai suoi ragazzi e capaci di spronarli.

Nel sesto episodio di High School Musical The Musical c’è stato spazio anche per alcuni momenti a cuore aperto. Per esempio, EJ (Matt Cornett) ha preso da parte Nini per scusarsi di nuovo ma la ragazza sembra ancora non fidarsi. Tra Gina e Ricky sembra stia nascendo una tenera amicizia così come tra il padre del ragazzo e la prof. Un episodio che prospettava una tragedia ha avuto un lieto e il musical è salvo!