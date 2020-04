The Mandalorian: chi è che si nasconde dietro la sua maschera?

A partire dallo scorso 24 marzo tutti gli iscritti di Disney Plus e fan di Star Wars hanno avuto la possibilità di appassionarsi ad una nuovs saga. Stiamo parlando di The Mandalorian, l’appassionante serie dalle atmosfere Western ambientata nell’universo galattico nato dal genio di George Lucas e prodotta da Jon Favreau e Dave Filoni.

il personaggio protagonista è molto misterioso e tormentato ed è proprio questo uno dei punti di forza dello show. Lo spettatore si trova di fronte ad un protagonista molto intrigante e con il quale riesce ad entrare in empatia, nonostante non ne conosca la vera identità.

Chi è il Mandaloriano?

Dopo la caduta dell’Impero, nella galassia si è diffusa l’illegalità. Un guerriero solitario vaga per i lontani confini dello spazio, guadagnandosi da vivere come cacciatore di taglie. Ambientata dopo la caduta dell’Impero e prima della comparsa del Primo Ordine, The Mandalorian racconta le difficoltà di un pistolero solitario che opera nell’orlo esterno della galassia, lontano dall’autorità della Nuova Repubblica.

Di lui sappiamo pochissimo. Il suo vero viso lo vediamo per la prima volta soltanto quando The Mandalorian è molto piccolo. In alcuni flashback vediamo il viso di The Mandalorian da bambino. Di lui sappiamo i genitori sono stati uccisi: prima di morire, il padre e la madre di “Mando” hanno avuto tempo di nasconderlo da un attacco.

Chi si nasconde dietro la maschera del Mandalorian?

In molte delle puntate della serie alcuni personaggi secondari cercano di scoprire chi si nasconda dietro la sua maschera. Il Mandaloriano senza maschera lo vediamo per la prima volta nell’episodio 4, di spalle. Al di là della trama, chi si nasconde dietro la sua maschera già lo sappiamo.

Il personaggio di The Mandalorian è infatti interpretato dall’attore Pedro Pascal. Qui sotto potete trovare una sua foto recente.

Una piccola curiosità: alcuni hanno pensato, considerato le armature simili, che dietro al personaggio di The Mandalorian si nascondesse quello di Bobba Fett, uno dei più amati del film L’attacco dei cloni. Ad accomunare i due personaggi, inoltre, è il fatto che si tratti di due cacciatori di taglie.