The Mandalorian: ecco che cosa è successo nel 6° episodio

The Mandalorian continua e si appresta a concludersi. Da oggi è infatti disponibile su Disney+ il 6° episodio della serie spin-off di Star Wars, dal titolo Il prigioniero. Il Mandaloriano continua il suo viaggio insieme al Bambino, aka Baby Yoda, imbattendosi in un’altra nuova avventura. La fuga richiede denaro e per questo Mando è costretto ad accettare un incarico losco…

La sinossi ufficiale del 6° episodio:

Il Mandaloriano entra in una squadra male assortita di spietati mercenari. La missione è pericolosa e più difficile di quanto sembrasse all’inizio.

Il nostro commento:

Il viaggio di Mando e di Baby Yoda continua, anche se non sappiamo ancora quale possa essere la loro meta finale. Braccato dalla Gilda, il mercenario ha infatti scelto di prendere le parti del misterioso Bambino ma il viaggio richiede comunque denaro.

Per questo l’intero 6° episodio di The Mandalorian è incentrato sul ruolo di Mando nel liberare un prigioniero da una nave della Nuova Repubblica. Mando è fondamentale nella riuscita perché la sua nave non è nei radar della Nuova Repubblica.

Insomma, anche in questo caso il protagonista si conferma come antieroe. La sua scelta di prendersi cura del Bambino non lo redime, e non si fa scrupoli nel guadagnare denaro anche da missioni losche.

The Mandalorian si conferma un vero e proprio luna park per gli appassionati di Star Wars, ma forse una serie un po’ troppo di nicchia per chi non conosce a fondo la saga. Anche il 6° episodio è cosparso di riferimenti e citazioni, neanche troppo immediati, capaci di far brillare gli occhi a un appassionato ma che potrebbero risultare del tutto irrilevanti a un semplice ammiratore della saga.

Dopo un inizio col botto The Mandalorian ha iniziato a rallentare clamorosamente… la nostra opinione? I riferimenti non bastano a sostenere la sceneggiatura che fatica a portare avanti la narrazione della serie.