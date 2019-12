The Mandalorian 2: Jon Favreau rende nota la data di uscita

No, non stiamo scherzando: la data di uscita di The Mandalorian 2 è stata ufficialmente annunciata. A renderla nota è stato lo showrunner e sceneggiatore Jon Favreau tramite un tweet. La prima stagione è appena terminata su Disney +. Intanto, la piattaforma streaming di Topolino non è ancora giunta in Italia: poveri noi che siamo costretti a sorbirci una caterva di spoiler senza ancora aver visto la prima stagione della serie tv! Tuttavia, l’hype da parte dei fan italiani non accenna a diminuire.

Forse, proprio per premiare la fedeltà da parte dello zoccolo duro di Star Wars, Favreau ha ufficializzato il periodo di uscita di The Mandalorian 2 su Disney +: autunno 2020. Certo, non conosciamo ancora il giorno ed il mese esatto, ma a distanza di un giorno dalla fine della season 1 questo annuncio era davvero inaspettato.

THE MANDALORIAN 2: APPUNTAMENTO IN AUTUNNO

Resta ancora da vedere se nello Stivale la piattaforma targata Disney sarà capace di rivaleggiare con un colosso come Netflix.

ARRIVANO I GAMORREAN

In realtà, The Mandalorian 2 era già stato confermato tempo fa: la seconda stagione era entrata in produzione ancor prima della distribuzione della prima su Disney+. Grazie al post di Jon Favreau veniamo a conoscenza del debutto nella season 2 di una razza aliena già vista presso la residenza di Jabba The Hutt: stiamo parlando dei Gamorrean. Gli esseri in questione fungevano da guardie del corpo nei confronti del malvagio bandito. Per la gioia dei fan, inoltre, vedremo il ritorno di Baby Yoda, simpatico personaggio che ha già intenerito l’intero pianeta, protagonista di numerosi meme su Facebook.

Season 2 of #TheMandalorian coming Fall 2020 pic.twitter.com/8VQYLDMQ0V — Jon Favreau (@Jon_Favreau) December 27, 2019

