Gigi Hadid ha festeggiato i sui 25 anni con Zayn Malik

Sembra che Gigi Hadid abbia appena festeggiato il suo miglior compleanno di sempre. La modella ha condiviso su Instagram una serie di foto del suo 25esimo compleanno, trascorso a casa di sua mamma Yolanda. Nelle foto, Gigi tiene in mano due palloncini color argento (uno a forma di 2 e l’altro di 5) mentre è in posa con il suo fidanzato, Zayn Malik.

In un altro post, la modella rivela che la star del Boss delle torte Buddy Valastro ha preparato per lei una torta gigante. “È stato il mio giorno più dolce trascorrendo il mio compleanno in quarantena con la mia famiglia che lo ha reso così speciale per me e con tutto l’amore che ho sentito, proveniente da tutto il mondo. Grazie per tutti i messaggi di buon compleanno“, ha scritto Gigi.

Tra i tanti messaggi ricevuti, non sono mancati quelli della miglior amica Taylor Swift. La cantante e il suo fidanzato Joe Alwyn, infatti, le hanno spedito dei bellissimi fiori.

L’ex membro dei One Direction e la modella Gigi Hadid si sono conosciuti a fine 2015 sul set del video per il primo singolo solista del cantante, Pillow Talk. A quanto pare è stato amore a prima vista ed i due hanno iniziato una relazione molto pubblica. Tra alti e bassi i due sono stati insieme fino a marzo 2018 quando hanno annunciato sui social la fine del loro amore.

Il secondo ritorno di fiamma c’è stato stato ad aprile 2018, ma purtroppo non è durato tanto. Le prime voci su un terzo avvicinamento hanno cominciato a circolare già lo scorso dicembre, ma solo a gennaio c’è stata la conferma definitiva. I due giovani sono stati avvistati camminare a braccetto per le strade di New York in direzione di un ristorante dove hanno festeggiato i compleanni del cantante e della mamma di Gigi Hadid.