The Kardashians: Quando arriva e come vedere in Italia la nuova serie

The Kardashians arriverà ufficialmente anche in Italia. La Disney ha appena annunciato che la famiglia Kardashian/Jenner porterà un nuovo emozionante capitolo del loro reality su Disney+, prossimamente anche in Italia; il nuovo progetto promette di essere un viaggio inedito e intimo nelle vite di Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West, Khloe Kardashian, Kendall Jenner e Kylie Jenner.

Guarda il teaser di The Kardashians:

Cos’è The Kardashians?

Se non siete stati al passo con le Kardashian, scusate il gioco di parlo, forse vi sarete persi che la famiglia più famosa al mondo ha deciso di interrompere la propria collaborazione con E! e terminare il proprio reality Keeping Up With The Kardashian dopo la 20esima stagione nel 2021.

I fan non hanno fatto in tempo a riprendersi dallo shock che Kim e sorelle avevano già annunciato un accordo per un nuovo reality per Hulu, una delle piattaforme streaming del gruppo Disney. Noi in Italia lo potremo vedere in esclusiva su Disney+. Da questo primo teaser, però, non è chiaro come e quanto sarà diverso dallo show precedente; quello che è certo è che le sorelle Kardashian hanno già iniziato a girare da diversi mesi ed una delle cose che vedremo è la proposta di matrimonio di Travis Barker a Kourtney Kardashian.

Ci sarà spazio invece per l’ennesimo tradimento pubblico di Tristan Thompson a Khloe Kardashian o per la tragedia del festival Astroworld in cui è stato coinvolto il baby daddy di Kylie, Travis Scott? Vedremo prossimamente!