Kylie Jenner e Timothée Chalamet stanno ancora insieme? Le ultime indiscrezioni

Ci sono state varie segnalazioni negli ultimi giorni, secondo cui Timothée Chalamet avrebbe rotto con Kylie Jenner.

Ebbene, durante la giornata di ieri, mercoledì 2 agosto, sono emerse delle nuove indiscrezioni che sembrano chiarire le cose.

Nonostante non siano stati visti insieme di recente, secondo la rivista TMZ, l’attore e la più piccola della famiglia Kardashian – Jenner sono ancora fidanzati.

Una fonte ha riferito che si stanno attualmente frequentando e “tutti i rapporti che dicono il contrario sono falsi“.

Un’altra fonte ha poi aggiunto che i fan dovrebbero “non credere a tutto ciò che leggono”. Secondo l’articolo, inoltre, “va tutto bene tra i due, sono ancora una coppia“.

La storia di Timothée Chalamet e Kylie Jenner

In caso non lo sapessi, Kylie e Timothée sono stati avvistati per la prima volta insieme nell’aprile di quest’anno dalla pagina Instagram DeuxMoi.

In quell’occasione alcuni fan hanno segnalato un avvistamento sospetto rivelando che si trovavano entrambi al Coachella e un altro utente ha subito confermato.

Le supposizioni riguardo una storia d’amore tra i due, in seguito, si sono rivelate del tutto vere.

Un insider ha anche aggiunto dei dettagli riguardo la relazione dichiarando alla rivista ET : “Stanno mantenendo le cose informali in questo momento … Kylie si sta divertendo a uscire con Timothée per vedere come va a finire. È divertente per lei perché sembra molto diverso dalle sue relazioni passate. È una situazione nuova ed entusiasmante e si sta divertendo molto … Kylie ha deciso che non voleva rendere pubbliche le cose con Timothée lo scorso fine settimana al Coachella e voleva solo rilassarsi e divertirsi con i suoi amici. Timothée è anche amico di Kendall (Jenner) quindi è stato facile per Kylie integrarlo nella sua vita. Travis (Scott) non è entusiasta del fatto che lei se ne vada, ma sono comunque cordiali e concentrati sulla co-genitorialità e sull’essere i migliori genitori che possono”.