Abcdefu di TikTok: Testo e traduzione della canzone di GAYLE

Se in questi mesi avete urlato al mondo Abcdefu, ma non sapete bene di cosa parla la canzone di GAYLE, eccovi accontentati. Il brano è diventato virale su TikTok portando la cantante 17enne in cima alle classifiche di tutto il mondo, oltre ad aver dato un modo a tutti per insultare i propri ex.

Scopri QUI chi è GAYLE, la nuova stella di TikTok!

Guarda il video ufficiale di Abcdefu:

Testo di Abcdefu di GAYLE:

Fuck you and your mom and your sister and your job

And your broke-ass car and that shit you call art

Fuck you and your friends that I’ll never see again

Everybody but your dog, you can all fuck off

I swear I meant to mean the best when it ended

Even tried to bite my tongue when you start shit

Now you’re textin’ all my friends asking questions

They never even liked you in the first place

Dated a girl that I hate for the attention

She only made it two days, what a connection

It’s like you’d do anything for my affection

You’re goin’ all about it in the worst ways

I was into you, but I’m over it now

And I was tryin’ to be nice

But nothing’s getting through, so let me spell it out

A-B-C-D-E, F-U

And your mom and your sister and your job

And your broke-ass car and that shit you call art

Fuck you and your friends that I’ll never see again

Everybody but your dog, you can all fuck off

Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah

A-B-C-D-E, F-U

You said you just needed space and so I gave it

When I had nothin’ to say you couldn’t take it

Told everyone I’m a bitch, so I became it

Always had to put yourself above me

I was into you, but I’m over it now

And I was tryin’ to be nice

But nothing’s getting through, so let me spell it out

A-B-C-D-E, F-U

And your mom and your sister and your job

And your craigslist couch and the way your voice sounds

Fuck you and your friends that I’ll never see again

Everybody but your dog, you can all fuck off

Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah

A-B-C-D-E, F-

x2

Traduzione

Fanc*** te e tua madre e tua sorella e il tuo lavoro,

la tua macchina scassata e quella m**** che chiami arte

Fanc*** te e i tuoi amici che non vedrò mai più

tutti tranne il vostro cane, potete fottervi tutti

Giuro che volevo il meglio quando è finita

ho anche cercato a mordermi la lingua quando facevi caz***te

Ora mandi messaggi ai miei amici e fai domande

A loro non sei nemmeno mai piaciuto

Sei uscito con una ragazza che odio per attirare l’attenzione

è durata solo due giorni, che alchimia

sembra che tu faccia di tutto per il mio affetto

fai di tutto nei giorni peggiori

Mi piacevi, ma ora è finita

e stavo solo cercando di essere gentile

ma nulla ti scalfisce, quindi lascia che ti spieghi

A-B-C-D-E, F-U

Fanc*** tu e tua madre e tua sorella e il tuo lavoro

la tua macchina scassata e quella m**** che chiami arte

Fanc*** tu e i tuoi amici che non vedrò mai più

tutti tranne il vostro cane, potete fottervi tutti

Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah

A-B-C-D-E, F-U

Mi hai detto che avevi bisogno di spazio e te l’ho dato

quando non avevamo nulla da dirci non ce l’hai fatta

hai detto a tutti che sono una str****a, quindi lo sono diventata

hai sempre messo te stesso sopra di me

Mi piacevi, ma ora è finita

e stavo solo cercando di essere gentile

ma nulla ti scalfisce, quindi lascia che ti spieghi

A-B-C-D-E, F-U

Fanc*** tu e tua madre e tua sorella e il tuo lavoro

ed il tuo divano di craigslist ed il suono della tua voce

Fanc*** tu e i tuoi amici che non vedrò mai più

tutti tranne il vostro cane, potete fottervi tutti

x2