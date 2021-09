Kylie Jenner e Travis Scott aspettano un secondo figlio, a renderlo ufficiale è stata la 24enne con un video postato sui social che mostra il suo test di gravidanza positivo.

In quello stesso video si vedono l’imprenditrice, il rapper e la piccola Stormi andare in uno studio medico per l’ecografia, successivamente la bambina porta i risultati alla nonna Kris Jenner che così apprende la bella notizia commuovendosi. Infine, Stormi dà un bacio al “pancione” della mamma.

Ancora non sappiamo quando il nascituro verrà accolto da Kylie e Travis ma di certo in questa notizia c’è anche la conferma che i due giovani sono una coppia più unita che mai, felice di allargare la loro famiglia.

Kylie Jenner e Travis Scott, la loro storia non è finita

I due, come ricorderete, si erano visti e conosciuti per la prima volta in assoluto al Coachella 2017. Appena due mesi dopo, Kylie aveva scoperto di essere incinta.

Stormi, come ricorderete, è venuta al mondo nel febbraio del 2018 dopo una gravidanza tenuta, per quanto possibile, lontano dai flash dei paparazzi.

Pochi mesi fa, invece, una fonta vicina alla coppia aveva confermato a People la rottura fra i due, rimanendo comunque possibilista. Si diceva, infatti, che Kylie Jenner e Travis Scott avessero deciso di prendersi una pausa, pur rimanendo in ottimi rapporti e accordandosi sulla custodia congiunta della figlia.

Gli inguaribili romantici, in ogni caso, possono ora continuare a sognare. I gossip sul ritorno di fiamma si sono fatti più insistenti quando hanno posato abbracciati sul red carpet di un evento benefico a metà giugno 2021 e lui l’ha chiamata “mogliettina” sul palco. Dopo l’annuncio della seconda gravidanza di Kylie Jenner, è ormai chiaro che non si trattava soltanto di rumors e di suggestioni.