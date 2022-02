The Kardashians arriva in Italia su Disney+ : la data ufficiale e il trailer

The Kardashians sta per arrivare anche in Italia. Finalmente c’è una data ufficiale ed è il 14 aprile, l’annuncio è accompagnato da un nuovo teaser trailer.

Guarda il nuovo teaser di The Kardashians:

Cos’è The Kardashians?

Lo scorso anno la famiglia più famosa al mondo ha deciso di interrompere la propria collaborazione con E! e terminare il proprio reality Keeping Up With The Kardashian dopo la 20esima stagione nel 2021.

I fan non hanno fatto in tempo a riprendersi dallo shock che Kim e sorelle avevano già annunciato un accordo per un nuovo reality per Hulu, una delle piattaforme streaming del gruppo Disney. Noi in Italia lo potremo vedere, dunque, in esclusiva su Disney+.

Dal primo teaser, però, non era chiaro come e quanto sarebbe stato diverso dallo show precedente; quello che era certo è che vedremo la proposta di matrimonio di Travis Barker a Kourtney Kardashian.

Chissà se ci sarà spazio inoltre per l’ennesimo tradimento pubblico di Tristan Thompson a Khloe Kardashian o per la tragedia del festival Astroworld in cui è stato coinvolto il baby daddy di Kylie, Travis Scott.

Difficile immaginare che verrà tralasciato il divorzio tra Kim Kardashian e Kanye West o la seconda gravidanza di Kylie Jenner, così come l’inizio della storia d’amore tra Kourtney e Travis Barker.