Kim Kardashian è gelosa di Miley Cyrus per Pete Davidson? Ecco cosa sta succedendo

La prima settimana di Gennaio non è ancora finita e nel mondo delle celebrità è già successo di tutto. A quanto pare Kim Kardashian ha deciso di smettere di seguire su Instagram Miley Cyrus, ma cosa ha portato a questo affronto?! Sembra che tutto sia collegato a Pete Davidson. Ma facciamo prima un passo indietro.

Kim ha spiazzato tutti qualche settimana fa quando hanno iniziato a circolare voci su una sua possibile relazione con l’ex di Ariana Grande; la star dei reality ed il comico di SNL sono stati avvistati insieme in più occasioni ed ormai è ufficiale che siano una coppia. Proprio in questo momento sono in vacanza insieme alle Bahamas. Ma quindi cosa c’entra Miley?!

La ex Hannah Montana e Pete hanno passato tanto tempo insieme recentemente perché sono stati co-presentatori di un programma tv la notte di Capodanno per la NBC. Durante la serata i due hanno anche duettato con la canzone parodia di Miami.

Kim Kardashian ha smesso di seguire Miley Cyrus:

La chimica tra Pete e Miley sul palco deve aver infastidito Kim Kardashian perché appena è arrivato il 2022 ha deciso di fare pulizia ed ha smesso di seguire la cantante sui social. I fan di Miley, ovviamente sempre attentissimi, ad inizio Dicembre, quando era stata annunciata l’imminente collaborazione tra i due, avevano controllato se la star del reality seguisse la loro idola ed in effetti prima era così.

Cosa sarà successo tra tra Miley e Pete o Miley e Kim che ha portato quest’ultima ad arrivare a cliccare unfollow? Ovviamente ancora non lo sappiamo, ma la questione sta affascinando un po’ tutti e speriamo di avere presto aggiornamenti. O almeno di vedere cosa è successo davvero dietro le quinte nel nuovo reality di Disney+, The Kardashians, che arriverà prossimamente anche in Italia!