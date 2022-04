Love Victor 3: La terza e ultima stagione arriva a giugno su Disney+

Love Victor è stata una delle serie che più ci ha emozionato negli ultimi due anni. Negli Stati Uniti è andata in onda su Hulu e in Italia la possiamo vedere grazie a Disney Plus (i dettagli qui). Oggi abbiamo la conferma ufficiale che la terza e ultima stagione arriverà sulla piattaforma il 15 giugno con otto episodi.

Questa stagione ritrova Victor in un viaggio alla scoperta di se stesso. Dovrà decidere non solo con chi vuole stare, ma più in generale, chi vuole essere. Con i progetti post-scolastici che incombono, Victor e i suoi amici dovranno affrontare una nuova serie di problemi che devono risolvere per poter prendere le decisioni migliori per il loro futuro.



Nel cast tornano Michael Cimino, Rachel Hilson, Anthony Turpel, Bebe Wood, Mason Gooding, George Sear, Isabella Ferreira, Mateo Fernandez, James Martinez, Ana Ortiz, Anthony Keyvan e Ava Capri. La serie nelle prime due stagioni ha emozionato e incuriosito il pubblico per la freschezza, l’ironia. In molti hanno poi apprezzato la delicatezza con cui affronta le tematiche LGBTQ.

