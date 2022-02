Kylie Jenner ha rivelato qual è il nome del suo secondo figlio

Kylie Jenner e Travis Scott hanno da poco rivelato qual è il nome del loro secondo figlio appena nato!

La 24enne star dei reality e imprenditrice ha finalmente annunciato come si chiama il nome del bimbo che ha accolto insieme al rapper 30enne.

Kylie ha fatto ricorso ieri a una Instagram Stories per svelare l’arcano riguardo il nome del figlio avuto da Travis. E il nome è … Wolf Webster.

L’influencer ha messo al mondo il bambino lo scorso 2 febbraio, il giorno dopo del quarto compleanno della sua primogenita Stormi.

La più giovane della famiglia Jenner/Kardashian, però, ha scelto di aspettare qualche giorno prima di annunciare la nascita del piccolo Wolf.

Kylie Jenner e Travis Scott hanno iniziato la loro storia (fatta di alti e bassi) nel 2017. Hanno annunciato la seconda gravidanza nel settembre 2021.

Subito dopo la nascita del bimbo, i fan si sono divertiti a cercare di indovinarne il nome. Tra le teorie più diffuse c’è stata quella del nome Angel.

La supposizione è nata in seguito a dei commenti pubblicati dalla famiglia di Kylie al suo post relativo all’annuncio della gravidanza.

theory time: kylie jenner’s baby is called angel. everyone who knows kylie is commenting angel something on her post where she announces the birth of her child. she also was born on 2/2/22 which seems very planned and im sure was planned so she could have the name angel

— katie (@hrrysxonlyangel) February 7, 2022