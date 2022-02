Futurama tornerà con nuovi episodi su Disney Plus. Ecco i dettagli

Ieri vi abbiamo parlato di una nuova serie su Disney Plus ovvero The Dropout. Oggi, per gli appassionati di cartoni animati per i più grandi c’è una grande notizia. Infatti, Futurama tornerà con nuovi episodi sulla piattaforma streaming. Al momento sono stati ordinati 20 nuovi episodi e la serie entrerà in produzione a febbraio. Il debutto sulla piattaforma streaming previsto per il 2023

Sono entusiasta di avere un’altra possibilità di pensare al futuro… o a qualsiasi altra cosa che non sia il presente, ha dichiarato David X. Cohen. È un vero onore poter annunciare il ritorno di Futurama ancora una volta prima che la serie venga cancellata di nuovo bruscamente, ha commentato l’altro creatore di Futurama. Nel corso della sua storica corsa, Futurama ha ottenuto sei Emmy® Awards – tra cui due Outstanding Animated Program, sette Premi Annie, due Environmental Media Awards e due Writer’s Guild of America Awards.

Quello che amo dell’animazione è che è possibile per una serie di successo prendersi una pausa per poi tornare anni dopo e riprendere proprio da dove si era interrotta. Futurama è una di queste. L’entusiasmo per il ritorno della creazione geniale di Matt e David con nuovi episodi è stato incredibile. Sono emozionato che questa squadra straordinaria possa raccontare altre storie e che il nostro equipaggio della Planet Express possa vivere altre avventure insieme. È una vittoria per i fan che hanno amato la serie fin dall’inizio e per quelli che la scopriranno per la prima volta, ha affermato Marci Proietto Head of 20th Television Animation.

Futurama racconta la vita di Philip Fry, un ragazzo di 25 anni che consegna pizze. Accidentalmente vedrà la sua vita congelarsi il 31 dicembre 1999 e risvegliarsi 1000 anni dopo. Dovrà iniziare una nuova vita insieme a un gruppo di amici molto diversi tra loro. In particolare ricordiamo Leela, un’aliena tenace ma adorabile con un occhio solo e Bender, un robot con pregi e difetti umani.