The Dropout – Disney+: Trailer e trama della serie con Amanda Seyfried

Il prossimo 20 aprile arriverà su Disney Plus una serie che promette grandi emozioni: The Dropout. Una serie che un po’ come aveva fatto qualche anno fa The social Network indaga i lati oscuri della fama e del successo improvviso e senza controllo. La protagonista femminile è Amanda Seyfried (Dear John, Letters to Juliet) e il trailer lo potete vedere a fine articolo.

Sinossi. Soldi. Romanticismo. Tragedia. Inganno. Dall’executive producer Elizabeth Meriwether, The Dropout è la storia di Elizabeth Holmes (Amanda Seyfried) e della Theranos, una storia di ambizione e fama finita terribilmente male. Come ha fatto la più giovane miliardaria che si è costruita da sola a perdere tutto in un batter d’occhio? Il mondo funziona in un certo modo, afferma la protagonista nel trailer. Fino a quando non arriva una nuova grande idea e cambia tutto.

La storia prende ispirazione da fatti realmente accaduti e racconta un tema molto delicato nella società americana: l’assistenza sanitaria. La macchina Thenaros infatti vuole rendere la sanità una cosa alla portata di tutti. Un’idea che sembra irrealizzabile soprattutto se a realizzarla è una donna che ha solo un diploma. Fare o non fare, non c’è provare è il motto della giovane idealista protagonista. Quando gli ideali si scontrano con la realtà però le cose diventano difficili.

La serie avrà come protagonisti Amanda Seyfried nel ruolo di Elizabeth Holmes e Naveen Andrews in quello di Sunny Balwani. La serie, composta da otto episodi, include nel cast anche le guest star Utkarsh Ambudkar, Kate Burton, Stephen Fry, Michel Gill, LisaGay Hamilton, William H. Macy, Elizabeth Marvel, Laurie Metcalf, Dylan Minnette, Alan Ruck, Sam Waterson, Michaela Watkins e molti altri.

Ecco il trailer di The Dropout ad aprile su Disney Plus: