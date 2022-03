The Umbrella Academy 3: Netflix rivela (finalmente) la data di uscita!

La terza stagione di The Umbrella Academy è molto attesa dal pubblico di Netflix. Oggi la piattaforma streaming ha diffuso la data di uscita: 22 giugno! Ecco cosa possiamo aspettarci e qualche teoria

Scopri qui i membri della Sparrow Academy

Una delle grande domande a cui la terza stagione dovrà rispondere è l’identità del padre e della nuova Sparrow Academy. Inoltre, non è molto chiaro nemmeno il ruolo di Ben che nella seconda stagione aveva compiuto un sacrificio per aiutare Vanya e ora è ricomparso senza ricordarsi dei fratelli. Handler (Kate Walsh) sembra morta una volta per tutte quindi quel capitolo dovrebbe essere ormai chiuso.

La Commissione dovrà trovare un nuovo consiglio ma Herb sembra un direttore decisamente migliore dei precedenti. Inoltre, sarebbe interessare capire se rivedremo Lila (Ritu Arya) e come andrà avanti la storia con Diego e con il resto della Umbrella Academy.

La vicenda di Harlan sembra ancora aperta. Infatti, durante il viaggio con la madre verso il Messico, abbiamo capito che ha ancora dei poteri. Un altro viaggio nel tempo potrebbe far incrociare nuovamente la sua strada e quella di Vanya. Insomma, per i fratelli Hargreevers tornare nel 2019 non sembra essere stata la fine di un capitolo ma l’inizio di una nuova e complicata avventura.

Infine, recentemente ci sono state indiscrezioni su un possibile spin-off che ruota attorno al personaggio di Klaus (maggiori info qui). Vi terremo aggiornati anche su questo punto.

Ecco l’annuncio con la data di uscita:

Tenetevi pronti: la stagione 3 di The Umbrella Academy arriva il 22 giugno ☔🐦 pic.twitter.com/UIC9l1xODp — Netflix Italia (@NetflixIT) March 14, 2022