The Crown 4: Prime immagini di Diana e Margaret Thatcher (FOTO)

La quarta stagione di The Crown arriverà su Netflix il prossimo 15 novembre (guarda il trailer qui). Come sempre, trapelano poche informazioni e anticipazioni ma oggi abbiamo le prime immagini di Diana e Margaret Thatcher. Ecco qualche dettaglio in più

Sinossi di The Crown 4:

Mentre gli anni ‘70 stanno volgendo al termine, la regina Elisabetta (Olivia Colman) e la sua famiglia sono occupati a salvaguardare la linea di successione, assicurandosi di trovare la sposa più adatta per il principe Carlo, che a 30 anni è ancora celibe. La nazione inizia a risentire dell’impatto delle politiche di divisione introdotte da Margaret Thatcher (Gillian Anderson), la prima donna inglese investita della carica di primo ministro.

Tra lei e la regina sorgono tensioni che peggioreranno quando la Thatcher guiderà il Paese nella guerra delle Falkland, generando conflitti all’interno del Commonwealth. Mentre la storia d’amore tra Carlo e una giovane Lady Diana Spencer regala una favola estremamente necessaria all’unione del popolo britannico, a porte chiuse, la famiglia reale è sempre più divisa.

Le immagini diffuse sui social di Netflix ci mostrano per la prima volta Emma Corrin nei panni di Diana. In un’immagine significativa la principessa è seguita dai fotografi così come sarà per tutta la vita. In altre foto vediamo invece Gillian Anderson sulla soglia della porta di Downing Street, residenza del primo ministro. La donna è insieme al marito Denis, interpretato da Stephen Boxer.

Ecco tutte le nuove immagini di The Crown 4:

La quarta stagione della serie scritta da Peter Morgan vede la partecipazione di Helena Bonham Carter nel ruolo della Principessa Margaret e Tobias Menzies in quello del Duca di Edimburgo, mentre Josh O’Connor è il Principe Carlo, Erin Doherty è la Principessa Anna, Emerald Fennell è Camilla Parker Bowles, Marion Bailey è la Regina Madre, Georgie Glen è Lady Fermoy, con Tom Byrne che veste i panni del Principe Andrea, Angue Imrie quelli del Principe Edoardo e Charles Dance quelli di Lord Mountbatten.

E voi, cosa vi aspettate da The Crown 4?